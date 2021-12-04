Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank exploram as Maldivas em iate de R$ 68 mi

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank exploram as Maldivas Crédito: Reprodução/ Instagram/ @brunogagliasso

Após fazerem mistério nas redes sociais, Giovanna Ewbank, 35, e Bruno Gagliasso, 39, revelaram neste sábado (4), em suas redes sociais, o destino escolhido para passarem as férias: as ilhas Maldivas.

Destino queridinho das celebridades, o país sul-asiático é constituído por 1.196 ilhas, das quais 203 são habitadas, entre elas as charmosas ilhas Fari, onde o casal está hospedado.

Pais de Titi, 8, Bless, 6, e Zyan, 1, os atores estão viajando sem os filhos. "Um mix de 'que delícia curtir meu marido' com 'não, espera, acho que prefiro ficar'", definiu Giovanna em suas redes sociais.

Os dois estão acompanhados pelo casal de atores portugueses Ricardo Pereira, 42, e Francisca Pereira. O quarteto chegou neste sábado ao hotel Patina Maldives, que Gagliasso afirmou que "estava louco para conhecer".

O hotel de luxo tem diárias que variam entre R$ 10 mil e R$ 23 mil. O casal aproveitou a viagem para fazer campanhas publicitárias de agências de turismo, sites de milhas e até aparelho celular.