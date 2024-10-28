Bruna Vieira prepara sequência de 'De Volta Aos 15' e quer criar novo nicho de influenciadores

Bruna Vieira começou a escrever a trilogia 'Depois dos quinze', 'De volta aos quinze' e 'De volta aos sonhos' aos 18 anos Crédito: Reprodução Netflix

A terceira e última temporada de "De Volta Aos 15" fechou as viagens no tempo da personagem Anita com sucesso. A série ficou entre as três mais assistidas da Netflix global na semana de estreia e levou os nomes dos atores Maísa, João Guilherme e Larissa Manoela e da escritora Bruna Vieira ao mundo inteiro. Foi o que a autora do livro que inspirou a produção contou.

"Fiquei até bem surpresa. Nessa última temporada, pessoas de vários países começaram a me escrever pedindo o livro em outros idiomas", diz. Além da tradução, há pedidos para um final alternativo para a história, que ainda não terminou na versão literária.

Bruna começou a escrever a trilogia "Depois dos quinze", "De volta aos quinze" e "De volta aos sonhos" aos 18 anos. A sequência conta a história de Anita, mulher de 30 anos que viaja no tempo. De volta aos 15 anos novamente, ela tem a oportunidade de rever suas atitudes e consertar todos os seus erros.

A autora, agora com 30 anos, promete que muitas coisas mudarão, e Anita terá um final maduro, refletindo seu próprio amadurecimento e o de seus leitores. Ela diz também ter certeza de que quem leu suas histórias há dez anos vai comprar seu novo livro e ir às turnês de lançamento.

"As pessoas continuam me lendo em formatos diferentes. Talvez legendas no Instagram, ou me escutando no podcast, ou recebendo e-mails. Esses leitores continuam me acompanhando".

Ela diz que a viagem no tempo e o retorno à adolescência é algo que os atrai. "O foco da história é nostalgia, é conversar com o nosso eu adolescente, entender o que precisa de atenção e mais cuidado".

No entanto, ela pretende mesclar este sentimento nostálgico com temas mais discutidos atualmente, principalmente entre as novas gerações, como saúde mental e diversidade. "Funciona tanto para a gente, para as leitoras que cresceram comigo, que hoje tem 30 anos, a idade da Anita, mas também para as novas pessoas que projetam agora, tendo 15 anos, como vai ser ter 30".

Após lançar outros livros, crescer muito nas redes sociais, parar de escrever no blog, iniciar um podcast, passar por um término de relacionamento, por uma perda na família, pela pandemia, por um novo relacionamento e ver sua cachorrinha partir, ela fala sobre as diferenças de escrever aos 20 e aos 30 anos.

"Aos 20 e poucos, a gente projeta bastante, imagina as coisas que já teremos conquistado [aos 30], se já teremos filhos ou não, se já estaremos num cargo específico na empresa. Na minha vida pessoal, as coisas foram acontecendo numa ordem diferente", diz ela.

Sua ideia, portanto, é mostrar que o mais importante é "viver o agora, o presente".

Cena da série De Volta Aos 15 Crédito: Reprodução Netflix

O presente da autora e criadora de conteúdo é repleto de planos para uma nova fase. Pioneira nos blogs e nas redes sociais, Bruna enxerga a produção de conteúdo hoje, repleta de vídeos curtos, como uma grande padronização. "Você vai percebendo que os vídeos estão muito parecidos. Você não consegue mais diferenciar por que gosta do conteúdo de alguém", opina.

Depois de se ver como parte desta grande "trend", a influenciadora entendeu que não tinha sensação de trabalho cumprido. Não tinha sua essência, que sempre foi, ao invés do vídeo, a escrita. Agora, ela procura se diferenciar e focar seu conteúdo no que realmente gosta.

"Eu quero focar, como criadora de conteúdo, na escrita. Eu quero trazer a escrita para o meu conteúdo de um jeito que hoje eu não faço com tanta frequência", contou. No momento, ela compartilha um pouco de sua rotina escrevendo, mas não tanto quanto gostaria. A produção acontece pelas manhãs, quando fica offline.

"Quem sabe, de alguma forma eu crie um novo formato e esse formato abra portas para outros autores que também querem fazer algo parecido", imagina ela. "Acho que quando você tem uma história sendo contada, você consegue levá-la para diferentes mídias. Eu quero descobrir novas formas de fazer isso."

A nova fase conta ainda com o Estúdio Bruvie, um espaço para criação de conteúdo que está construindo, pensando nela e em outros influenciadores. "É um espaço que idealizei e que pensei em cada detalhe com as arquitetas. O foco é a captação de conteúdo com o celular. É ótimo ter um espaço separado da minha casa para poder criar", diz.