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Bruna Marquezine se pronuncia sobre polêmica por causa da fantasia

Atriz diz que vê enfermeiras como heroínas e não quis desvalorizar a profissão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:11

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, 26, se pronunciou publicamente na noite desta quarta (3) sobre a polêmica por ter usado uma fantasia de enfermeira sexy no Halloween. Em comunicado publicado em suas redes sociais, a atriz disse que respeita todas as profissionais de enfermagem e as vê como "heroínas".
"Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween", escreveu.
Na quarta (3), o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) divulgaram notas em que repudiaram a fantasia utilizada pela atriz. "Esse tipo de conotação sexual é inadmissível em um país misógino, machista e violento como o Brasil. O que pode parecer um gesto inofensivo, na verdade, contribui para erotizar a imagem de uma profissão que, historicamente, sofre com assédios, violências e abusos psicológicos de toda ordem", diz o Cofen.
Em sua reposta, Marquezine disse que batalha para que mulheres "tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas suas escolhas profissionais e pessoais". "Lamento não ter tido o conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação", diz.
Ela afirma também que como pessoa pública tem consciência sobre o seu alcance e poder de influência. Por fim, a atriz convidou os órgãos competentes a uma "reflexão profunda, e não pessoal", sobre como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura do estupro são os verdadeiros cernes da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões".

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