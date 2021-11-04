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É o amor

Luan Santana assume namoro com estudante mineira

Cantor terminou relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:03

Luan Santana assume namoro com Izabela Cunha
Luan Santana assume namoro com Izabela Cunha Crédito: Instagram/@luansantana
Luan Santana, 30, está namorando. O cantor usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (3) para assumir o relacionamento com Izabela Cunha. "Encontrei a minha ilha", escreveu o cantor, citando o título de sua nova música, que deve ser lançada nesta quinta-feira (4).
O cantor dará mais detalhes sobre o relacionamento com a estudante de moda mineira à nova edição da Caras que será publicada ainda esta semana. "Queremos nos casar ao ar livre e ter muitos filhos, pelo menos cinco", disse o cantor à revista.
Luan não assume um novo relacionamento desde que chegou ao fim o noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020, após rumores que o relacionamento não ia bem. Os dois, que estavam juntos havia 12 anos, planejavam se casar em 2021.
"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram à época.
Luan compartilhou na ocasião que o distanciamento tinha ocorrido havia algum tempo. "Há algumas semanas terminamos. Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que iria dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele", disse.

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