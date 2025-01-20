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Bruna Marquezine se emociona ao encontrar Drauzio Varella e pede foto com ele

Atriz interagiu com médico em teatro em São Paulo; momento foi registrado em vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 09:30

Bruna Marquezine encontra Drauzio Varella no teatro
Bruna Marquezine encontra Drauzio Varella no teatro Crédito: Instagram/@julianofloss
Grandes celebridades também podem agir como tietes ao encontrar alguém que admiram. Foi o caso de Bruna Marquezine, que ficou visivelmente nervosa e emocionada ao encontrar o médico e colunista da Folha Drauzio Varella no teatro neste sábado (18).
O momento do encontro foi registrado em vídeo pelo amigo da atriz, o dançarino Juliano Floss, e compartilhado nas redes sociais dele. No vídeo, é possível ver Bruna esperando para cumprimentar Varella. Ela está com a cantora Marina Sena e, fazendo careta de nervoso, pede que a amiga fique junto a ela neste momento.
Não é possível compreender o que é dito pelos dois, mas parece que há um elogio do médico à atriz, já que ela diz um "obrigada" para ele. Logo depois, Bruna faz uma expressão de empolgação e pede uma foto.
"Todo famoso tem um famoso. Te amamos, Drauzio", escreveu Floss ao compartilhar o registro.
O encontro aconteceu no teatro Renaissance, na região da avenida Paulista, em São Paulo. Marquezine, Sena e Floss estavam prestigiando o ator Johnny Massaro, em cartaz com a peça "Visitando o Sr. Green".

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