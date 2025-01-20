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Saiba como ficou o primeiro Paredão do 'BBB 25'

Resultado da votação do público que definirá a primeira eliminação será nesta terça-feira, 21
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 09:24

BBB 25 definiu seu primeiro Paredão neste domingo, 19
BBB 25 definiu seu primeiro Paredão neste domingo, 19 Crédito: Reprodução/Globo
O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2025 foi formado na noite deste domingo, 19. As três duplas que vão se enfrentar são: Edilberto e Raíssa, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma. O resultado da votação popular que vai definir a eliminação será nesta terça-feira, 21.
Edilberto e Raíssa, pai e filha, já haviam sido indicados por Aline e Vinicius, os vencedores da Prova do Líder. O mesmo aconteceu com Arleane e Marcelo, escolhidos pelos líderes neste domingo. Diogo e Vilma, mãe e filho, também foram selecionados por Aline e Vinicius após empate triplo na votação geral da casa. Em seguida, eles perderam a prova Bate e Volta para Vitória e Mateus.

COMO FOI A VOTAÇÃO

Maike e Gabriel, que venceram a primeira Prova do Anjo, imunizaram os gêmeos João Pedro e João Gabriel, que ficaram fora da votação. A dupla ficou na mesma condição de Guilherme e Delma, que entraram imunes na casa, e Eva e Renata, que escaparam do Paredão após se tornarem a última dupla a deixar a primeira Prova de Resistência da temporada.
Na sequência, os líderes indicaram mais uma dupla a ser emparedada: Arleane e Marcelo, que estavam entre as três as quais eles haviam sinalizado anteriormente, ao lado de Diogo e Vilma e João Pedro e João Gabriel.A casa, então, foi ao confessionário votar e eleger a terceira dupla. Houve empate triplo entre três duplas: Vitória e Mateus, Diogo e Vilma e Daniele e Diego, todos com três votos. Gabriel e Maike receberam apenas um voto, assim como Gracyanne e Giovanna.
Desta forma, coube aos líderes Aline e Vinicius decidirem novamente os emparedados. A escolha foi Diogo e Vilma. A mãe e o filho então fizeram um contragolpe e escolheram uma quarta dupla para o Paredão: Vitória e Mateus.
Por fim, o apresentador Tadeu Schmidt chamou as duas últimas duplas para a prova Bate a Volta, que salvou Vitória e Mateus do Paredão. O desafio, patrocinado por uma faculdade, exigia boa memória dos participantes.

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