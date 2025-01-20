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Pausa

Jão anuncia pausa na carreira: 'Preciso desse tempo'

Cantor deu uma entrevista ao Fantástico (Globo) neste domingo (19). "Quero dar um tempo. Virar um fantasma. Curtir as coisas", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 09:04

Jão anuncia pausa na carreria
Jão anuncia pausa na carreria Crédito: TV Globo
Jão, 30, anunciou uma pausa na carreira em entrevista ao Fantástico (Globo) de domingo (19).
O cantor revelou a pausa com exclusividade ao programa. "Quero dar um tempo. Virar um fantasma. Curtir as coisas. A gente não programou nada de eu vou voltar tal dias. Quero fazer uma festa, ficar com meus gatos sem fazer nada."
"Eu preciso desse tempo. Eu não queria, até que todo mundo em volta falou: é uma coisa que você precisa", disse Jão.
Jão continuou. "Sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim. É uma coisa que eu tenho que tratar. Foi tão difícil chegar ali depois de 4 álbuns, 7 anos. Foi algo que eu conquistei, mas o adolescente e a criança em mim tem medo de alguém vir e falar: era só isso, acabou, pega suas coisas e vai embora."
Na entrevista, ele ainda prometeu aos fãs. "Eu volto e volto melhor do que nunca."
O cantor revelou também quantas pessoas passaram pela turnê Super. "400, 500 mil. A gente rodou o Brasil inteiro. Pra esse show de São Paulo acho que a gente bate o recorde de público nacional."

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