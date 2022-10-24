Bono se desculpa por ter forçado disco do U2 em dispositivos da Apple em 2014

Bono se desculpa por ter pressionado a Apple para adicionar um álbum Crédito: Dorivan Marinho/Folhapress

Bono Vox, vocalista da banda irlandesa U2, se desculpou por ter pressionado a Apple para adicionar um álbum "compulsório" no iPod em 2014, em uma nova divulgação de sua autobiografia pelo jornal The Guardian. Na época, o vocalista insistiu para que o trabalho fosse liberado no iTunes sem custo, o que causou controvérsias dentro da Apple e reclamação de usuários.

O álbum Songs of Innocence foi incluído no iTunes, plataforma de download de música da Apple, depois de conversas entre a banda e executivos da empresa, incluindo Tim Cook, presidente da californiana. A ideia era disponibilizar o novo trabalho para todos os usuários - e, automaticamente, adicionar o álbum em todas as bibliotecas.

Na época, Bono acreditava que, caso as músicas estivessem acessíveis para todos os usuários, elas seriam ouvidas. A questão levantada pela Apple era a remuneração dos artistas e a forma de distribuição do conteúdo - Cook afirmou que o iTunes não era uma plataforma de assinatura e que o movimento abria um precedente para a indústria musical sobre como cantores e bandas seriam pagos pelo seu trabalho com a divulgação gratuita das músicas.

Ainda assim, o projeto foi lançado, com a Apple lançando, inclusive, versões personalizadas do iPod. O resultado, porém, foi bem mais complexo do que a "matemática" de Bono: as faixas foram colocadas compulsoriamente nas listas dos usuários que não só não ouviam como não gostaram de ter as músicas "intrusas" no meio das preferências pessoais.

Bono admitiu que a ideia de colocar o trabalho gratuitamente na plataforma foi dele e que, mesmo com o ceticismo de empresários e do próprio presidente da Apple em levar a ideia adiante, o vocalista "empurrou" a decisão para ter a parceria concluída.

"No começo eu pensei que isso era apenas uma tempestade na internet. Éramos Papai Noel e derrubamos alguns tijolos quando descemos pela chaminé com nosso saco de músicas", afirmou o vocalista. "Mas rapidamente percebemos que tínhamos esbarrado em uma discussão séria sobre o acesso da big tech às nossas vidas "

Depois que os usuários começaram a reclamar sobre a campanha, a Apple adicionou no iTunes uma ferramenta para que fosse possível retirar o álbum da biblioteca pessoal de músicas na plataforma.