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Saúde

Erasmo Carlos é internado em hospital do Rio com quadro delicado

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o músico de 81 anos está tratando de uma infecção pulmonar desde a semana passada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 10:45

O cantor Erasmo Carlos
O cantor Erasmo Carlos está internado no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@erasmocarlosbr
Aos 81 anos, Erasmo Carlos está internado desde a semana passada no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o artista está tratando de uma infecção pulmonar no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O quadro do músico é considerado delicado.
Através das redes sociais, na última sexta-feira (21), a equipe de Erasmo informou o adiamento de dois shows nos Estados Unidos marcados para o próximo mês. A publicação do músico indicava “motivos de força maior" sobre a mudança na agenda de apresentações, que seriam em Orlando, no dia 4 de novembro, e Miami, no dia 10.
Em dezembro de 2021, o músico chegou a ser internado após ser diagnosticado com Covid-19. Em um post em vídeo, Erasmo agradeceu a ajuda da equipe médica durante o tratamento, além do apoio de amigos e familiares.
“Gente, eu venci a Covid. Não foi mole, não. Foi difícil. Eu não consegui sozinho, não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, com a ajuda dos meus familiares, meus amigos, meus colegas, com a ajuda da minha querida Fernanda, que contraiu a Covid comigo, e estamos juntos curados. Das milhares de orações que eu recebi, pensamentos positivos, palavras carinhosas, que não dão nem pra explicar. Fico muito feliz, do fundo do coração, muito obrigado a todos”, disse.
Recuperado, o cantor lançou um novo álbum, "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda", em fevereiro e voltou com as apresentações. A turnê chegou a passar pelo Espírito Santo, com apresentação na Prainha, dentro da programação do TendaLab, em setembro. 

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