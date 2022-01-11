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  • Boninho garante que não há surto de covid em equipe do 'BBB 22': 'É mentira'
Estreia na próxima segunda (17)

Boninho garante que não há surto de covid em equipe do 'BBB 22': 'É mentira'

Apesar de admitir 'algumas baixas', diretor do 'Big Brother Brasil' garante que equipes de cenografia e produção estão bem e saudáveis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:49

Boninho, diretor do
Boninho, diretor do "BBB", garante que não há surto de covid na equipe Crédito: Reprodução/ Instagram @jbboninho
Boninho usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 10, para garantir que não há surto de coronavírus na equipe do "Big Brother Brasil 22". O programa estreia na próxima semana, dia 17.
O diretor do programa admitiu que teve "algumas baixas", sugerindo que alguns funcionários podem ter contraído a doença. Porém, ele assegurou que todos estão saudáveis.
"Do momento 'é mentira ou fake news', a equipe do 'BBB' não está 100% com covid. O pessoal da cenografia não está com covid, o pessoal da produção não está com covid", explicou.

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Boninho acrescentou que o trabalho segue normalmente, apesar dos casos pontuais: "É lógico que a gente está com algumas baixas, natural, mas o ritmo continua igual. É mentira, é fake news...imagina se toda a equipe de cenografia tá com covid...não tá! Nossa diretora de cenografia, a Camila, tá inteirinha, não está com covid e tá tudo certo".
O diretor do "BBB" finalizou dizendo que está em contagem regressiva para a estreia da nova edição do reality show da TV Globo. "Então, tudo certo, toca o barco e já começa, faltam sete dias!", concluiu.

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