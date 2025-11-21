Novidades!

Bom Dia ES estreia nova dupla de apresentadores em dezembro

Jornalista Aurélio de Freitas se une à jornalista Vanessa Calmon no comando do principal telejornal matinal do Espírito Santo

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:22

Aurélio de Freitas e Vanessa Calmon, os novos apresentadores do Bom Dia Espírito Santo Crédito: Divulgação/TV Gazeta

A partir de 1º de dezembro, o Bom Dia Espírito Santo estreia uma nova formação na apresentação. O jornalista Aurélio de Freitas passa a dividir a bancada com a jornalista Vanessa Calmon, reforçando o time do telejornal matinal mais assistido do Espírito Santo.

Com duas horas e meia no ar, o Bom Dia é referência para quem busca informação logo cedo. O programa traz análises dos principais acontecimentos do Estado, além de contextualizar fatos nacionais e internacionais, sempre com foco em serviço e participação do público.

Leia mais Visual renovado e novos desafios: conheça a fase atual da jornalista Vanessa Calmon

Aurélio chega aos 20 anos de profissão

Aurélio de Freitas chegou à Rede Gazeta em fevereiro de 2020, inicialmente como repórter. Na emissora, criou quadros para aproximar ainda mais o jornal do público, como “Venha Cá, Bom Dia” e “De Carona com o Bom Dia”.

Com o tempo, passou a integrar o grupo de apresentadores substitutos do telejornal e realizou participações no Gazeta Meio Dia e Boa Noite Espírito Santo. Nos últimos três anos, comandou o Gazeta Meio Dia – Edição Regional, exibido para 66 municípios do interior, enquanto também produzia reportagens para telejornais da Rede Globo.

A partir de dezembro, além de assumir oficialmente o Bom Dia ES, ele passa a integrar o Núcleo de Rede da TV Gazeta, ao lado do repórter Roger Santana, atendendo às demandas dos telejornais nacionais da Globo.

Segundo Aurélio, assumir a titularidade do jornal...

É uma chance de impactar positivamente a vida das pessoas e representar quem busca direitos e visibilidade

Vanessa: leveza e compromisso na apresentação

Com mais de dez anos de experiência, Vanessa Calmon construiu sua trajetória no jornalismo movida pela paixão por comunicar. Começou em 2010, ainda na universidade, apresentando e produzindo um programa musical da emissora acadêmica. Depois, passou pela TV Vitória e TV Tribuna até chegar à Rede Gazeta, em 2022, como repórter.

Desde 2023, Vanessa vem substituindo apresentadores dos principais telejornais da casa e, em junho de 2024, passou a apresentar o Bom Dia ES em algumas edições.

Para ela, o telejornal — ao vivo, dinâmico e participativo — é um desafio estimulante: “O público pode esperar leveza e dedicação. Sou assim: sorridente, positiva e muito comprometida com o que entrego”.

Direção destaca credibilidade e conexão com o público

O editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES, Bruno Dalvi, reforça a importância do telejornal na rotina dos capixabas. Segundo ele, o Bom Dia ES mantém há mais de 40 anos um diálogo direto com a população, oferecendo informação confiável e contextualizada.

Dalvi afirma que a dupla Aurélio e Vanessa representa “energia, profissionalismo e proximidade”, valores que sintetizam o modo Gazeta de fazer jornalismo, baseado em confiança, inovação e responsabilidade com o interesse público.

O sucessor de Aurélio no Gazeta Meio Dia (edição regional) será divulgado em breve. Até lá, o telejornal seguirá com apresentação interina de Gabriela Martins.

Mudanças na Rede Gazeta e Rádio CBN Vitória

Após 29 anos na Rede Gazeta, Mário Bonella pediu desligamento da empresa na quarta-feira (19). A emissora agradeceu publicamente sua trajetória e desejou sucesso nos novos caminhos.

Na Rádio CBN Vitória, o programa CBN Cotidiano — apresentado por Bonella das 15h às 17h — passa a ser conduzido temporariamente pelo jornalista Diony Silva. O conteúdo continua disponível também nas plataformas digitais.

Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar