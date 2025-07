Bom Dia ES

Visual renovado e novos desafios: conheça a fase atual da jornalista Vanessa Calmon

Jornalista da TV Gazeta concilia maternidade, rotina intensa e nova identidade visual no comando de um dos telejornais mais queridos do Espírito Santo

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:30

Vanessa Calmon fala sobre carreira e nova fase na TV Crédito: Acervo Pessoal

Desde meados de julho, os telespectadores do Bom Dia ES têm visto um novo rosto à frente do telejornal. A jornalista Vanessa Calmon assumiu a bancada do programa de forma interina e, com carisma e firmeza, vem conquistando o público nas manhãs da TV Gazeta. >

Com mais de uma década de experiência no jornalismo, Vanessa tem uma trajetória marcada por paixão pela comunicação, versatilidade e uma nova fase profissional que também inclui mudanças no visual. >

Vanessa Calmon na época da graduação Crédito: Acervo pessoal

Em entrevista, ela relembra a adolescência em que sonhava com a televisão – inicialmente como atriz – até encontrar no jornalismo seu verdadeiro lugar. “Sempre quis trabalhar na televisão. Fiz oficina de teatro por anos, participei de peças, mas foi na faculdade de Jornalismo que me apaixonei pela profissão. No primeiro semestre, já tive certeza do que queria pra mim”, conta.>

Vanessa iniciou a carreira ainda na faculdade, em 2010, como estagiária no canal de TV da instituição de ensino. Produziu e apresentou um programa de música local, e logo passou a atuar em grandes emissoras do Espírito Santo. Trabalhou como repórter na TV Vitória e na TV Tribuna antes de integrar o time da Rede Gazeta em dezembro de 2022. >

>

Sempre admirei os profissionais da casa e sonhava em fazer parte da equipe. Quando surgiu o convite, senti que era o momento certo

Desde 2023, a jornalista vinha sendo testada na apresentação de telejornais e, há cerca de um ano, passou a fazer substituições no estúdio. Agora, encara a rotina intensa do Bom Dia ES, jornal líder de audiência no Estado, com mais de duas horas e meia de duração. “O programa é vivo, dinâmico, intenso. Tem prestação de serviço, discussões importantes e participação direta dos telespectadores. Isso me encanta e, ao mesmo tempo, me desafia”, afirma.>

Vanessa Calmon e família Crédito: Acervo pessoal

A adaptação ao novo horário também foi um marco. “Dormir cedo virou regra: até 21h, no máximo. Acordo às 3h50, e bora! Às vezes meu bebê de 9 meses ainda me chama na madrugada, mas vamos que vamos”, brinca, mostrando o bom humor que leva para dentro e fora da tela.>

Além da rotina, Vanessa também passou por uma transformação estética. Cortou o cabelo curto pela primeira vez, renovou o guarda-roupa e vem construindo sua imagem pública com o auxílio de uma consultora. “Me reconheci nesse novo visual. Gosto do que vejo e estou curtindo esse processo. Espero que o público também goste”, comenta.>

Jornalista Vanessa Calmon cortou o cabelo como parte da mudança de visual Crédito: Acervo pessoal

Sobre o que o público pode esperar dela nessa fase, Vanessa é direta: “Leveza e comprometimento. Essa sou eu. Leve, sorridente, de bem com a vida e muito comprometida com meu trabalho. Sempre buscando entregar o melhor para quem nos assiste.”>

