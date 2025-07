Reality show

Chef de Alto Nível: capixaba Gilmar Francisco avança para a fase de times

Após encarar três provas intensas, Gilmar se destaca entre os amadores e garante permanência no reality da TV Globo

Publicado em 16 de julho de 2025 às 15:06

Gilmar Francisco é um dos representantes do ES em Chef de Alto Nível Crédito: Globo / Beto Roma

O capixaba Gilmar Francisco, de 41 anos, garantiu sua vaga na Fase de Times do reality da TV Globo "Chef de Alto Nível", que estreou com emoção, tensão e muita panela no fogo. Representando os cozinheiros amadores, Gilmar brilhou entre os competidores e mostrou que, mesmo morando no Rio de Janeiro, carrega no paladar a memória afetiva da gastronomia capixaba. >

Nutrólogo e anestesista, ele sempre encontrou na cozinha uma forma de expressão. “Meu amor pela gastronomia nasceu na infância, nas experiências à mesa com a minha família. É onde mora minha identidade”, revelou o médico, que já chega ao programa com o carisma e a técnica como trunfos. >

Na estreia, Gilmar enfrentou três provas intensas, disputadas nas diferentes cozinhas do programa - do porão, a mais rústica, ao topo, com estrutura de restaurante cinco estrelas. Na primeira etapa, teve que preparar um almoço de domingo em apenas 40 minutos, lidando com limitações de estrutura e ingredientes. >

Maritza Bojovski e Gilmar Francisco são os representantes do ES no 'Chef de Alto Nível' Crédito: Globo / Beto Roma

Depois, encarou o desafio de improvisar com o que havia disponível - um verdadeiro teste de criatividade e adaptação. Por fim, cozinhou na cobiçada cozinha do topo, equipada com tecnologia de ponta.>

Ao lado de Flan Souza, Luiza Soares, Marina Cabral e Bruno Sutil, Gilmar foi um dos cinco nomes que passaram pela triagem da estreia e seguem agora para a próxima fase. Já os participantes Erickson Blun, Dih Vidal e Júlio Nieps se despediram da disputa.>

Além de Gilmar, o talento capixaba também pode garantir mais um lugar de destaque na disputa. Nesta quinta-feira (17), será a vez de Maritza Bojovski, de Vila Velha, tentar avançar no reality. A chef está no grupo de ‘Cozinheiros da Internet’.>

