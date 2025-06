Vem aí!

Conheça os capixabas que vão participar do reality 'Chef de Alto Nível'

Maritza Bojovski e Gilmar Francisco representam o Espírito Santo na competição gastronômica da TV Globo, comandada por Ana Maria Braga

Publicado em 25 de junho de 2025 às 14:53

Maritza Bojovski e Gilmar Francisco são os representantes do ES no 'Chef de Alto Nível' Crédito: Globo / Beto Roma

O Espírito Santo está muito bem representado na primeira temporada de ‘Chef de Alto Nível’, reality gastronômico comandado por Ana Maria Braga na TV Globo. Os 24 participantes foram revelados nesta quarta-feira (25), e entre eles estão dois capixabas: a chef e criadora de conteúdo Maritza Bojovski, de Vila Velha, e o médico nutrólogo Gilmar Francisco, natural de Cachoeiro de Itapemirim. >

No time dos Cozinheiros da Internet, Maritza, de 36 anos, traz no currículo a experiência à frente do restaurante da família. “Quando meu pai era vivo, nosso restaurante foi eleito por 17 anos o melhor do Brasil nessa especialidade”, contou. Após a morte do pai, ela passou a abrir o espaço esporadicamente com o mesmo cardápio tradicional.>

Hoje, além de empreendedora, Maritza compartilha receitas e bastidores no Instagram, onde soma quase 200 mil seguidores. Para o reality, diz que o maior desafio será o tempo curto para executar os pratos. “Eu gosto muito de pensar no prato, de construir o sabor. Nessa competição, é preciso pensar, cozinhar e entregar um prato em poucos minutos, sem saber o que vai conseguir pegar na plataforma”, explica.>

'Chef de Alto Nível' estreia na TV Globo no dia 15 de julho Crédito: Globo/Beto Roma

Já no grupo dos Cozinheiros Amadores, Gilmar Francisco, 41 anos, mora no Rio de Janeiro, mas leva no coração a tradição capixaba. Médico nutrólogo e anestesista, ele conta que o amor pela gastronomia veio da infância e das experiências à mesa com a família.>

“Tenho muita expectativa de conseguir trabalhar com comida e unir isso à minha profissão. Quero mostrar para os meus pacientes que é possível comer bem e com saúde”, afirma. No cardápio pessoal, ele destaca a paixão por culinária italiana, francesa e contemporânea. “Gosto de explorar todas as texturas e sabores dentro de um prato", contou.>

“Chef de Alto Nível” estreia no dia 15 de julho, com a proposta de reunir diferentes perfis de competidores, desafiando-os em provas de criatividade, técnica e performance sob pressão. O reality será exibido na TV Gazeta e promete movimentar o universo da gastronomia com emoção, talento e, claro, muitos sabores.>

