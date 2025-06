Televisão

Saiba como será a disputa em 'Chef de Alto Nível', reality de Ana Maria Braga

Reality de gastronomia comandado por Ana Maria Braga estreia na TV Globo no dia 15 de julho

Publicado em 21 de junho de 2025 às 16:00

'Chef de Alto Nível' estreia na TV Globo no dia 15 de julho Crédito: Globo/Beto Roma

Meio milhão de reais, uma mentoria exclusiva com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto e o título de ‘Chef de Alto Nível’ formam a premiação que vai mobilizar os 24 participantes do mais novo reality de gastronomia da TV Globo. Sob o comando de Ana Maria Braga, o programa estreia no dia 15 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, após ‘Vale Tudo’, com disputas de tirar o fôlego envolvendo talentos de todo Brasil que sonham com o lugar mais alto do pódio. >

A competição será realizada na Torre das Cozinhas, uma megaestrutura construída nos Estúdios Globo, com três cozinhas empilhadas, cada uma com características específicas. Na cozinha do topo, os cozinheiros têm à disposição tudo que há de mais avançado em relação a equipamentos e utensílios. Na cozinha do meio, o cenário é diferente, um espaço menos luxuoso, mas com boas condições de uso. >

Cozinha Topo Crédito: Globo/Beto Roma

Já na cozinha do porão, os competidos não terão vida fácil, tendo que lidar com os recursos limitados de um lugar precário. Do topo ao porão, uma plataforma une as três cozinhas e é por onde os participantes poderão escolher, com tempo bem limitado, seus ingredientes. À medida que a plataforma desce, a tendência é que as melhores opções fiquem pelo caminho.>

Cozinha Porão Crédito: Globo/Beto Roma

Para conquistar o título de ‘Chef de Alto Nível’, os cozinheiros vão ter que provar que são capazes de entregar os melhores pratos sob as mais diferentes circunstâncias. O caminho dos 24 competidores rumo ao prêmio começa com a fase das seletivas, que marca os três primeiros episódios. >

>

Divididos pelas categorias cozinheiros profissionais, amadores e da internet, oito participantes de cada grupo encaram um desafio em cada cozinha, com a eliminação de um deles a cada prova. Com os pratos avaliados pelos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, os 15 melhores cozinheiros dessa fase - cinco de cada grupo - passam à disputa de grupos, que mistura competidores das três categorias, com a chance de serem escolhidos para compor, então, o time dos chefs mentores e vestirem o sonhado dólmã e os aventais dos grupos.>

Receitas

No Receitas, ambiente digital oficial do programa, o público vai encontrar o perfil dos participantes, bastidores, conteúdos com mentores, spoilers, notícias e entrevistas, além de uma página interativa com detalhamento da dinâmica e cenários. Os tutoriais dos pratos dos vencedores também serão publicados de forma exclusiva no portal, assim como o ‘Papo com o Eliminado’, apresentado pelo influenciador Arthur Paek, e a cobertura do ‘Cozinha de Alto Nível’, spin-off do GNT. Os conteúdos serão distribuídos em todo o ecossistema do Receitas, incluindo site, app, redes sociais, canal do WhatsApp e Receitas Fast.>

‘Chef de Alto Nível’, baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem apresentação de Ana Maria Braga, produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O reality estreia na TV Globo dia 15 de julho e vai ao ar às terças e quintas, após ‘Vale Tudo’. >

A disputa é exibida no GNT às quartas e sextas, às 21h15, no dia seguinte à exibição na TV Globo. O GNT exibe ainda às sextas, às 22h30, a partir de 18 de julho, o spin-off ‘Cozinha de Alto Nível’, com os chefs mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.>

Este vídeo pode te interessar