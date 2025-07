Reality show

Com dois capixabas, “Chef de Alto Nível” estreia na TV Gazeta nesta terça (15)

No reality, a cozinha do topo oferece equipamentos de última geração, a do meio conta com recursos básicos e a do porão tem estrutura precária. Quem vai aguentar a pressão?

Publicado em 15 de julho de 2025 às 10:32

'Chef de Alto Nível' estreia na TV Globo no dia 15 de julho Crédito: Globo/Beto Roma

Chef de Alto Nível é o novo reality de gastronomia da Globo que será exibido na TV Gazeta. Comandado por Ana Maria Braga, o programa estreia nesta terça (15), após a novela das 9, Vale Tudo. >

Na disputa, 24 participantes enfrentam o desafio de criar pratos que impressionem um trio de peso da gastronomia brasileira, Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. São eles os mentores responsáveis por decidir quem segue na competição.>

O programa tem representantes dos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal, >

Os 24 participantes que disputam o título de 'Chef de Alto Nível' Crédito: Globo/Beto Roma

“Este programa não é apenas um reality de gastronomia, é um grande reality de gastronomia. São ideias muito instigantes, que nunca foram apresentadas no Brasil, e, a partir do momento que você vê o primeiro episódio, quer continuar assistindo”, diz Ana Maria em entrevista. >

>

Um dos grandes diferenciais do reality está no cenário, já que a competição acontece na Torre das Cozinhas, com níveis de estrutura e dificuldade. A cozinha do topo oferece equipamentos e utensílios de última geração; a cozinha do meio conta com recursos básicos e boas condições de uso; e, por último, está a cozinha do porão, que desafia os competidores com uma estrutura precária e recursos limitados. >

E o programa terá dois capixabas: a chef e criadora de conteúdo Maritza Bojovski, de Vila Velha, e o médico nutrólogo Gilmar Francisco, natural de Cachoeiro de Itapemirim.>

No time dos Cozinheiros da Internet, Maritza, de 36 anos, traz no currículo a experiência à frente do restaurante da família. Já no grupo dos Cozinheiros Amadores, Gilmar Francisco, 41 anos, mora no Rio de Janeiro, mas leva no coração a tradição capixaba. Médico nutrólogo e anestesista, ele conta que o amor pela gastronomia veio da infância e das experiências à mesa com a família.>

Maritza Bojovski e Gilmar Francisco são os representantes do ES no 'Chef de Alto Nível' Crédito: Globo / Beto Roma

Chef de Alto Nível será exibido sempre às terças e quintas-feiras, depois de Vale Tudo.>

