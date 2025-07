Festa

Veja a segunda Resenha Litoral, com o cantor Glauco

Rádio comemora 31 anos com festa para os ouvintes e muitos prêmios

Dono de hits como "Sogrão do ano", “Fogo no Parquinho”, “Kika no Pai”, “Se Acabou” e muito mais, Glauco promete agitar o público presente na Rede Gazeta. Além de um showzaço, a equipe da Rádio preparou ainda um podcast especial com os convidados de cada edição.>