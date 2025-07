Festa

Rádio Litoral comemora 31 anos com grandes eventos e promoções

A nova "Resenha Litoral" vai reunir artistas e ouvintes da rádio. E não para por aí: tem até sorteio de iphone

Há 39 meses em 1º lugar em audiência no Ibope, a Rádio Litoral está também comemorando seus 31 anos. E claro, com muita festa! Neste mês, os ouvintes têm a chance de concorrer a diversos prêmios e ainda participar de um evento privado com os locutores da rádio.>