Editorias do Site
Redes Sociais

Big Fone volta a tocar sábado (21) no BBB 26

Quem atender deve escolher uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:55

Big Fone toca pela primeira vez no 'BBB 26'.
Big Fone toca pela primeira vez no 'BBB 26'. Crédito: Beatriz Damy/Globo/Divulgação

O Big Fone tocará pela sexta vez no BBB 26 (Globo) neste sábado (21). Quem atender, deve eleger uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco da semana. Ambas as dinâmicas acontecerão durante o programa ao vivo. O participante, porém, só terá três opções de escolha, que serão definidas na noite anterior.

Antes da festa de sexta-feira, os brothers participarão de um Sincerinho, onde montarão o seu "paredão perfeito". Para isso, cada pessoa responderá quais seriam, em sua opinião, os três participantes que integrariam a melhor berlinda.

A semana ainda conta com a prova do anjo no sábado, o almoço do anjo no domingo à tarde e a formação de paredão no domingo à noite. A casa pode ter até três imunizados, um pelo Duelo de Risco e até dois pelo anjo.

Vão ao paredão uma pessoa escolhida pelo Duelo de Risco, o contragolpe desta pessoa, o indicado do líder e o mais votado pela casa. Alberto Cowboy vetará um dos emparedados de disputar a prova Bate e Volta.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26

Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26

Imagem - Milena do BBB 26: 5 polêmicas mais comentadas da participante dentro da casa

Milena do BBB 26: 5 polêmicas mais comentadas da participante dentro da casa

Imagem - Alberto Cowboy ganha poder de veto na dinâmica Máquina do Poder do BBB 26

Alberto Cowboy ganha poder de veto na dinâmica Máquina do Poder do BBB 26

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas

'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas
Imagem - Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26

Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26
Imagem - Morre o ator Eric Dane, que interpretou Mark em 'Grey's Anatomy', aos 53 anos

Morre o ator Eric Dane, que interpretou Mark em 'Grey's Anatomy', aos 53 anos