Big Fone volta a tocar sábado (21) no BBB 26

Quem atender deve escolher uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:55

Big Fone toca pela primeira vez no 'BBB 26'. Crédito: Beatriz Damy/Globo/Divulgação

O Big Fone tocará pela sexta vez no BBB 26 (Globo) neste sábado (21). Quem atender, deve eleger uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco da semana. Ambas as dinâmicas acontecerão durante o programa ao vivo. O participante, porém, só terá três opções de escolha, que serão definidas na noite anterior.

Antes da festa de sexta-feira, os brothers participarão de um Sincerinho, onde montarão o seu "paredão perfeito". Para isso, cada pessoa responderá quais seriam, em sua opinião, os três participantes que integrariam a melhor berlinda.

A semana ainda conta com a prova do anjo no sábado, o almoço do anjo no domingo à tarde e a formação de paredão no domingo à noite. A casa pode ter até três imunizados, um pelo Duelo de Risco e até dois pelo anjo.

Vão ao paredão uma pessoa escolhida pelo Duelo de Risco, o contragolpe desta pessoa, o indicado do líder e o mais votado pela casa. Alberto Cowboy vetará um dos emparedados de disputar a prova Bate e Volta.

