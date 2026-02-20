Editorias do Site
Jonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26

Jonas Sulzbach é Líder do BBB 26 pela terceira semana seguida; veja como ele dividiu a casa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:50

Jonas vence prova de resistência no 'BBB 26' após 23h.
Jonas vence prova de resistência no 'BBB 26' após 23h. Crédito: TV Globo/Divulgação

Na noite desta quinta-feira (19), Jonas Sulzbach foi coroado o novo líder do BBB 26 (Globo), vencendo Alberto Cowboy, Breno Corã e Milena Moreira na fase final da dinâmica, que testava a habilidade dos brothers. Ele escolheu Cowboy, Maxiane, Jordana e Gabriela para compor o seu VIP.

Após a consagração da liderança, Tadeu Schmidt brincou com o brother, afirmando que ele poderia pedir música no 'Fantástico'.

ENTENDA A DINÂMICA

A prova deveria ser disputada em duplas, mas como há 15 brothers na casa, foi feito um sorteio para desclassificar uma pessoa. Com isso, Marciele não pôde participar.

Os brothers usaram coletes brancos e pretos numerados. A primeira etapa da prova do líder foi dividida em duas partes, primeiro as pessoas de colete branco e depois as de colete preto.

As duplas formadas foram: Jordana e Maxiane, Babu e Solange, Samira e Chaiany, Jonas e Alberto, Leandro Boneco e Juliano, Milena e Breno e Gabriela e Ana Paula.

A prova consistia em um circuito inspirado na cidade de Amsterdã, nos Países Baixos. Um jogador da dupla deveria encher uma bolsa com líquido e atravessar uma ponte escorregadia. O segundo jogador, então, tinha que pegar a bolsa, atravessar uma piscina de bolinhas e transferir o líquido para um reservatório.

A missão deveria ser repetida até que a bolinha presa no recipiente fosse resgatada. As duas duplas mais rápidas foram classificadas para a final, que foi disputada individualmente. Os quatro jogadores precisaram lançar três bolas para o outro lado da ponte. A liderança foi dada à pessoa que fez mais pontos.

