"Belo In Concert" chega a Vitória com lado intimista do cantor

Belo traz a turnê "Belo In Concert" para Vitória neste sábado (10) Crédito: Evandro Tavares

Belo, o cantor das multidões, está de volta! Cerca de um ano após realizar o primeiro show no ES posteriormente ao fim das restrições impostas pela Covid-19, quando concedeu entrevista a HZ , o cantor das multidões,está de volta!

O ícone do pagode romântico apresenta a turnê "Belo In Concert" neste sábado (10), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Cantando músicas que marcaram a vida de muita gente, ele promete, além de seu vasto repertório de sucessos, um show com versões de hits de Djavan, José Augusto e Fábio Jr., entre outros ídolos. Essas mescla representa a tônica do projeto "In Concert", que conta com um DVD gravado ao vivo, em dezembro de 2021, em São Paulo.

"Esse trabalho é um dos mais especiais para mim. Nele, vou muito além das músicas que me fizeram o que sou. Dou voz a canções que contribuíram para meu crescimento pessoal e artístico e que me fazem reviver momentos especiais da minha vida", diz o artista, em fala concedida ao material promocional da turnê.

No espetáculo que vem circulando o país, o cantor se apresenta vestido de gala, cheio de charme, em uma performance que promete durar três horas! Composições como "Derê", "Sem Ar" e "Não Quero Mais" estão certamente garantidos, portanto, aquiete seu coraçãozinho pagodeiro!

No repertório do show, também sucessos como "Desafio", "Eternamente", "Tua Boca", "Quero Te Amar", "Intriga da Oposição", "Pra Ver o Sol Brilhar", "Tudo Mudou", "Reinventar" e "Incondicionalmente", além de regravações como "Começo Meio e Fim", do Roupa Nova, "Como é Grande o Meu Amor Por Você", de Roberto Carlos, e "Evidências", de Chitãozinho e Xororó. Faixas mais recentes, como "De Alma Aberta" e "Abstrato Invisível", estarão no setlist.

TRAJETÓRIA

Belo tem uma trajetória das mais bem-sucedidas entre os artistas nacionais sendo considerado um dos principais cantores solo do país. São 30 anos de carreira, mais de 7 milhões de discos vendidos e presença frequente nos principais festivais de música.

Ele viu a carreira explodir ao aceitar o convite de um amigo de infância, Robson Buiú, para integrar o grupo Soweto, com quem fez shows no Brasil e exterior e gravou três discos, emplacando diversos sucessos nas paradas musicais.

No ano 2000, lançou o primeiro trabalho solo, o CD "Desafio", que vendeu mais de um milhão de cópias, com músicas de caíram no gosto popular, como "Tua Boca" ("Mel/ Tua boca tem o mel/ E melhor sabor não há"...), que entrou na trilha da novela "O Cravo e a Rosa", da Rede Globo.

Junte-se a isso, faixas que emplacaram, como "Farol Das Estrelas", "Razão da Minha Vida", "Pra Ver o Sol Brilhar", "Reiventar" e "Contramão", só para citar algumas composições.

Casado desde 2011 com a musa fitness e atriz Gracyanne Barbosa, o artista assumiu, em entrevista concedida a HZ no ano passado, que ela o ajudou a repensar seu estilo de vida. Hoje, ele tenta embarcar na onda saudável da mulher, que ama treinos e dietas.

"Tenho minhas fases (risos). Tenho a época fitness e a época 'pé na jaca'. Mas ela, com certeza, é minha grande incentivadora para uma vida mais saudável e ô coisa difícil que é fazer dieta (risos). Admiro muito a determinação que ela tem", detalhou na época.

BELO IN CONCERT