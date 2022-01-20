"BBB22": Lucas diz ser a favor do armamento da população e defende ponto de vista

O capixaba Lucas Bissoli diz ser a favor do armamento da população Crédito: @bissolilucas

Uma conversa entre o capixaba Lucas Bissoli e a pernambucana Eslovênia, transmitida pelo pay-per-view do "BBB 22", nesta quinta-feira (20), causou polêmica na web. No bate-papo, o engenheiro admitiu que é a favor do armamento da população e ainda defendeu seu ponto de vista. Segundo o brother, "valor é uma coisa que não muda".

“Não sei se pelo meu estereótipo, muita gente… Eu dou minha opinião, eu sustento. Eu respeito a sua, mas eu dou a minha sem problema nenhum. Até você conseguir isso de mim, eu consigo. Se não são valores, a gente pode discutir de boa, trocar de ideia. Mas valor é uma coisa que não muda. Igual uma coisa: Desarmamento. Sempre fui contra o desarmamento, só que no ano novo aconteceu uma situação que eu falei ‘cara, sou contra o desarmamento’.”

No diálogo, Eslovênia ainda pergunta: “agora você é a favor?”, e Lucas reafirma que é contra o desarmamento. Em seguida, o capixaba conta uma situação traumática envolvendo sua afilhada de 14 anos durante o ano-novo. No entanto, a câmera do pay-per-view mudou foco para outro cômodo da casa, cortando a transmissão.