"BBB 22": Linn, Arthur e Jade Picon entram na casa

Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada entraram na casa do "BBB" nesta quinta (20) Crédito: Rede Globo/ Instagram

Pontualmente as 13h desta quinta-feira (20), os participantes do grupo "Camarote" Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon entraram na casa do "Big Brother Brasil 22" (Globo). Eles se recuperaram da Covid-19 e puderam iniciar o jogo três dias depois dos demais concorrentes.

"Foi daqui que pediram mais uma participante?", perguntou Linn em sua chegada sendo abraçada pelos demais competidores. Em seguida, entrou Arthur. Ele contou que os três estavam com Covid e esse foi o motivo da demora para entrar.

Por último chegou Jade, também muito festejada pelos demais participantes.

E os novos competidores já chegam num dia importante para o andamento do game. De noite, o grupo "Camarote" participará de uma prova para definir uma dupla que ganhará imunidade, assim como ocorreu com o grupo "Pipoca". Na última terça-feira (18), Bárbara e Laís venceram a disputa e garantiram pelo menos mais uma semana no casarão.

Em conversa com Tiago Abravanel, Eslovênia Marques e Douglas Silva, Pedro Scooby já havia compartilhado uma das suas teorias sobre as mudanças no cronograma do reality.