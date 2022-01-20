Viny usa peruca loira no "BBB" e vira meme ao ser comparado a Kerline

A edição do "Big Brother Brasil 2022" (Globo) da noite desta quarta-feira (19) rendeu assunto fora da casa. O motivo foi a peruca loira usada pelo participante Viny. Ele virou meme ao ser comparado com a ex-participante da edição 21 Kerline, primeira eliminada.
Até mesmo a própria ex-sister entrou na brincadeira. "Voltei, amores", publicou ela ao postar uma foto do rapaz com os cabelos emprestados da dançarina Brunna Gonçalves.
O próprio apresentador Tadeu Schmidt se divertiu com a situação ao vivo ao notar que havia "uma nova participante na casa". Depois, Brunna revelou que todos usam suas perucas e que ela trouxe cinco cabelos diferentes para compor visuais durante sua estadia no reality.