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"BBB 22": mãe do filho de Paulo André manifesta torcida nas redes sociais

Thays Andreata, ex do velocista capixaba, fez uma postagem para o brother no Instagram. "Você faz e sempre fez tudo pela sua família e para o nosso filho"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:01

Thays Andreata é a mãe do filho do atleta Paulo André, do BBB 22
Thays Andreata é a mãe do filho do atleta Paulo André, do BBB 22 Crédito: Reprodução/Instagram/@thays_andreata
A capixaba Thays Andreata, ex-namorada do atleta Paulo André, fez uma postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira (19), demonstrando sua torcida pelo rapaz no "Big Brother Brasil 22". Eles são pais de um menino de apenas quatro meses.
"Mais um desafio pra você, né?! Mas tudo bem, se tem uma coisa que você gosta é de desafios. Estou aqui acompanhando e torcendo demais por você, meu filho tem a sorte de ter um pai incrível, e eu tenho a sorte de ter um amigo sensacional”, começou a ex de Paulo na legenda.
Segundo Andreata, o velocista terá que lidar com um desafio muito diferente do que geralmente enfrenta nas pistas. Porém, Thays ressalta que o objetivo segue sendo o mesmo: “chegar na frente”. A loira frisou ainda sua admiração pelo ex e disse que o brother sempre fez tudo pelo filho.
“Esse é um desafio totalmente diferente do que você está acostumado a enfrentar. Dessa vez não estará na pista, não vai precisar correr abaixo dos 10 segundos, mas tem uma coisa que não mudou: você ainda precisa chegar na frente! Você faz e sempre fez tudo pela sua família, para o nosso filho, desfrutando de todas as coisas boas desse mundo e eu te admiro demais por isso”, completou.
Em entrevista a 'HZ',  a mãe do velocista, dona Dona Mari, afirmou que a paternidade do filho é um grande compromisso. "Nos últimos meses, o Paulo tem tido um compromisso muito grande. Ele é pai, né (risos)?! Está sempre com o bebê e tem curtido muito o filho”, contou.

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