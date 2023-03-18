BBB 23: Gabriel Santana vence a Prova do Anjo e tira Fred e Aline do VIP

Gabriel vence a prova do Anjo no BBB 23 Crédito: Reprodução/TV Globo

Gabriel Santana é o Anjo da Semana no Big Brother Brasil 23. O ator venceu a prova realizada no final da manhã deste sábado (18), que exigiu uma boa mira dos participantes.

A disputa consistia nos brothers acertarem discos em caixas de entrega. Cezar, Fred e Amanda foram vetados e ficaram de fora da prova, assim como a Líder Bruna Griphao.

Após nove acertos, Gabriel se tornou o Anjo pela primeira vez no reality e poderá imunizar algum colega de confinamento durante a formação do Paredão, no domingo (19).

Em sua primeira decisão após a vitória, Gabriel colocou Fred e Aline Wirley no Castigo do Monstro, tirando os participantes automaticamente do VIP. Além disso, a dupla perdeu 300 estalecas.