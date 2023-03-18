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Reality show

BBB 23: Gabriel Santana vence a Prova do Anjo e tira Fred e Aline do VIP

Dupla ainda perdeu 300 estalecas. O ator escolheu Marvvila e Sarah para participar do Almoço do Anjo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:02

Gabriel vence a prova do Anjo no BBB 23
Gabriel vence a prova do Anjo no BBB 23 Crédito: Reprodução/TV Globo
Gabriel Santana é o Anjo da Semana no Big Brother Brasil 23. O ator venceu a prova realizada no final da manhã deste sábado (18), que exigiu uma boa mira dos participantes.
A disputa consistia nos brothers acertarem discos em caixas de entrega. Cezar, Fred e Amanda foram vetados e ficaram de fora da prova, assim como a Líder Bruna Griphao.
Após nove acertos, Gabriel se tornou o Anjo pela primeira vez no reality e poderá imunizar algum colega de confinamento durante a formação do Paredão, no domingo (19).
Em sua primeira decisão após a vitória, Gabriel colocou Fred e Aline Wirley no Castigo do Monstro, tirando os participantes automaticamente do VIP. Além disso, a dupla perdeu 300 estalecas.
Gabriel ainda chamou as amigas Marvvila e Sarah Aline para o Almoço do Anjo, no qual ele poderá assistir a um vídeo enviado pela família.

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