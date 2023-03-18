Destaque para causas feministas estava nas previsões para o BBB 23 Crédito: Personare

Agora, a recente expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, investigados por importunação sexual dentro da casa, confirma o destaque para causas femininas e lutas de minorias previstas por Nai Tomayno.

Causas feministas nas previsões para o BBB 23

Segundo a astróloga, no mapa astral da abertura do BBB 23 tem Lua estava em Escorpião e tensa com Vênus em Aquário. Isso evidencia o tom de causas sociais, questões políticas, posicionamento de ideias e luta pelas minorias, como o feminismo.

Porém, a Lua próxima a Marte também no final do BBB 23, planeta das guerras e lutas, é que chamava a atenção para a possibilidade de alguma mulher se magoar ou ajudar a curar feridas da sociedade com o resultado do programa.

MAIS PREVISÕES ATÉ A FINAL

Veja outros spoilers das previsões do BBB 23:

Vênus estará em Gêmeos na final do programa, prevista para o dia 25 de abril. Isso indica grandes chances de termos pessoas do meio artístico ou de grande popularidade entre os finalistas.

O mapa astral da abertura do BBB 23 aponta que o grande vencedor tende a ser alguém que defende seus pensamentos e luta por questões de raça, gênero, classe ou sexualidade.

Mercúrio Retrógrado no dia da grande final no signo de Touro indica a possibilidade de dois extremos envolvendo grana. Pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro.