Destaque para causas feministas estava nas previsões para o BBB 23

Lá no dia 13 de janeiro, antes mesmo de começar o BBB 23, a astróloga do Personare Nai Tomayno avisou que esta edição seria provavelmente marcada por tretas e DRs, mas também por causas feministas e sociais.
Agora, a recente expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, investigados por importunação sexual dentro da casa, confirma o destaque para causas femininas e lutas de minorias previstas por Nai Tomayno.
Causas feministas nas previsões para o BBB 23
Segundo a astróloga, no mapa astral da abertura do BBB 23 tem Lua estava em Escorpião e tensa com Vênus em Aquário. Isso evidencia o tom de causas sociais, questões políticas, posicionamento de ideias e luta pelas minorias, como o feminismo.
Especificamente sobre mulheres, na final, teremos Vênus em sextil com Quíron e Lilith, Lua em Câncer em sextil ao Sol e trígono a Saturno, indicando um protagonismo feminino.
Porém, a Lua próxima a Marte também no final do BBB 23, planeta das guerras e lutas, é que chamava a atenção para a possibilidade de alguma mulher se magoar ou ajudar a curar feridas da sociedade com o resultado do programa.
Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk— Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023
MAIS PREVISÕES ATÉ A FINAL
Veja outros spoilers das previsões do BBB 23:
- Vênus estará em Gêmeos na final do programa, prevista para o dia 25 de abril. Isso indica grandes chances de termos pessoas do meio artístico ou de grande popularidade entre os finalistas.
- O mapa astral da abertura do BBB 23 aponta que o grande vencedor tende a ser alguém que defende seus pensamentos e luta por questões de raça, gênero, classe ou sexualidade.
- Mercúrio Retrógrado no dia da grande final no signo de Touro indica a possibilidade de dois extremos envolvendo grana. Pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro.
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