BBB 23: Anitta é confirmada como atração da primeira festa do reality

Tadeu Schmidt anunciou na noite desta terça-feira, 17, que a primeira festa do Big Brother Brasil 23 irá acontecer nesta quarta-feira, 18. A atração anunciada pelo apresentador foi ninguém menos que Anitta.
A cantora já havia sido mencionada em conversas no programa quando os brothers descobriram que Gabriel, que veio da casa de vidro, já se relacionou com ela.
“Amanhã, aqui na Globo, ao vivo, dentro da casa do BBB 23, teremos festa com o show de Anitta. É imperdível, pessoal!”, confirmou o apresentador.