"BBB 23" começou com clima de paquera e brothers "online" para flertes

Gabriel Santana Crédito: Reprodução/TV Globo

O 'BBB 23' começou nesta segunda-feira (16) e os shippers, torcida para casais se juntarem, já estão a todo vapor. Durante a apresentação dos brothers na primeira noite na casa, os participantes foram bem sinceros em relação aos status de relacionamento.

O fato é: a maioria dos jogadores do reality show está solteiro e fez questão de anunciar o clima de "tô pro jogo". Como sempre, os internautas não perdoam e, inclusive, estão concluindo que alguns participantes parecem desesperados para beijar na boca. Gustavo, Key Alves e Gabriel Santana foram os nomes da noite no quesito azaração.

Será que toda essa bajulação é paquera ou apenas um início de aliança para o restante do jogo? Veja a repercussão da internet e os shippers já comentados:

To achando esse bbb com muito clima de paquera — Mari (@atalimamarina) January 17, 2023

esses solteiros do bbb parece que não ficam com alguém há anosssssss mds — isaaa (@_paodequeijo__) January 17, 2023

gustavo e key alves mal entraram no bbb e já tão falando em se pegar que fogo é esse — duda. ?? | RBD IS BACK (@cercadetirbd) January 17, 2023

Gabriel Santana: "Meninos, eu estou disponível. Meninas também"



Sarah Aline: "Eu também! Meninos e meninas eu estou disponível!"



✨✨✨ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/ZR5dCnWzId — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2023

eu se tivesse no BBB vendo o Gabriel Santana falando "meninos e meninas estou disponível"pic.twitter.com/Ljc9wCl8Yc — gui (@guiivx) January 17, 2023