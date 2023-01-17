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Reality Show

"BBB 23" começou com clima de paquera e brothers "online" para flertes

Gustavo deu investidas em Key Alves e Gabriel Santana ferveu a internet ao revelar que está disponível para meninos e meninas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 16:34

Gabriel Santana
Gabriel Santana Crédito: Reprodução/TV Globo
O 'BBB 23' começou nesta segunda-feira (16) e os shippers, torcida para casais se juntarem, já estão a todo vapor. Durante a apresentação dos brothers na primeira noite na casa, os participantes foram bem sinceros em relação aos status de relacionamento.
O fato é: a maioria dos jogadores do reality show está solteiro e fez questão de anunciar o clima de "tô pro jogo". Como sempre, os internautas não perdoam e, inclusive, estão concluindo que alguns participantes parecem desesperados para beijar na boca. Gustavo, Key Alves e Gabriel Santana foram os nomes da noite no quesito azaração. 
Será que toda essa bajulação é paquera ou apenas um início de aliança para o restante do jogo? Veja a repercussão da internet e os shippers já comentados:

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