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Ricardo e Fred vencem prova de imunidade do 'BBB 23'

Participantes ainda ganharam R$ 10 mil reais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 13:38

Dupla Fred e Ricardo vencem 2023
Dupla Fred e Ricardo vencem 2023 Crédito: Instagram/@bbb
Após onze horas de duração da prova de resistência no "Big Brother Brasil 23", a dupla vencedora foi Ricardo e Fred. Os participantes conquistaram imunidade para a primeira semana de programa. Os vencedores disputavam com Bruna Griphao e Larissa. Na dinâmica, os vencedores ainda ganharam R$ 10 mil reais e dez anos de Globoplay.
Os outros brothers e sisters ainda terão a chance de uma imunidade na prova do líder que acontece às quintas-feiras. No entanto, as duas primeiras duplas eliminadas da prova de resistência não poderão participar da disputa pela liderança.
Mc Guimê, Tina, Cristian e Marvvila foram os primeiros eliminados. Na prova de resistência, as duplas precisavam apertar o botão em um totem sempre que aparecesse uma das atrações do GloboPlay.
A cada rodada, a dupla que batesse primeiro poderia relaxar por alguns instantes na sala de estar, enquanto os outros participantes seguiam para uma sala apertada com consequências.
Ao sinal sonoro, todas as duplas voltavam para os totens e aguardavam o início da próxima rodada. Durante a prova, algumas rodadas eram eliminatórias.

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