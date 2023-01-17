Ricardo e Fred vencem prova de imunidade do 'BBB 23'

Dupla Fred e Ricardo vencem 2023 Crédito: Instagram/@bbb

Após onze horas de duração da prova de resistência no "Big Brother Brasil 23", a dupla vencedora foi Ricardo e Fred. Os participantes conquistaram imunidade para a primeira semana de programa. Os vencedores disputavam com Bruna Griphao e Larissa. Na dinâmica, os vencedores ainda ganharam R$ 10 mil reais e dez anos de Globoplay.

Os outros brothers e sisters ainda terão a chance de uma imunidade na prova do líder que acontece às quintas-feiras. No entanto, as duas primeiras duplas eliminadas da prova de resistência não poderão participar da disputa pela liderança.

Mc Guimê, Tina, Cristian e Marvvila foram os primeiros eliminados. Na prova de resistência, as duplas precisavam apertar o botão em um totem sempre que aparecesse uma das atrações do GloboPlay.

A cada rodada, a dupla que batesse primeiro poderia relaxar por alguns instantes na sala de estar, enquanto os outros participantes seguiam para uma sala apertada com consequências.