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BBB23

Primeira treta, prova e estratégias para o paredão marcam a madrugada no 'BBB 23'

Após a estreia, brothers participam de prova de resistência para imunidade na primeira semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 10:05

Primeira madrugada do BBB23 é marcada por treta e estratégias para o paredão
Primeira madrugada do BBB23 é marcada por treta e estratégias para o paredão Crédito: Rede Globo/Twitter/@bbb
A estreia do "Big Brother Brasil 23" nesta segunda-feira, 16, foi marcada pela entrada dos participantes em dupla e pela primeira prova de resistência. A disputa, que já completava oito horas de duração por volta das 9h desta terça-feira, é pela imunidade.
Com os ânimos à flor da pele com os desafios da primeira prova, a madrugada no programa foi marcada pela primeira treta e até conversas sobre paredão e estratégias.
Devido a um erro da produção, uma das duplas foi eliminada e logo pôde retornar com sede de vingança e provocações. Confira:

Erro da produção na prova de resistência

As regras da prova consistem no seguinte: posicionada em seu totem, a dupla deve ficar atenta ao telão e, sempre que aparecer uma das atrações do GloboPlay, deve apertar rapidamente o botão a sua frente.
A cada rodada, a dupla que bater primeiro pode relaxar por alguns instantes na sala de estar, enquanto os outros participantes seguem para uma sala apertada com consequências. Ao sinal sonoro, todas as duplas voltam para os totens e aguardam o início da próxima rodada.
Durante a prova, algumas rodadas são eliminatórias e a última dupla a apertar o botão está fora da disputa. A dupla Key Alves e Gustavo foi eliminada e deixou o local de prova, porém, logo em seguida, a produção anunciou que as imagens estavam sob análise e, posteriormente, comunicou que eles poderiam retornar para a disputa.

Primeira treta

Gustavo voltou com sangue nos olhos e disposto a provocar seus concorrentes. Assim que retornou para a prova, sua dupla foi a primeira a apertar o botão do totem e ele disparou: "Eu voltei, p*rra! Chupa, Bruna! P*rra! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha".
A provocação irritou a atriz, que desabafou para sua dupla, Larissa: "Esse maluco [Gustavo] é bom, mano. Ele é muito bom de prova. Não era para eu estar falando isso, porque estou com raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele", disse.

Papo sobre estratégia e paredão

Tina. MC Guimê, Marvvila e Cristian foram as duas primeiras duplas eliminadas da prova de imunidade. A consequência disso é que nenhum deles poderá participar da prova do líder.
Após saírem da competição, os quatro passaram a conversar sobre estratégias para se livrar do paredão. O quarteto passou a combinar votos.
"O negócio é, imaginemos, o líder não indicou nenhuma das duplas, a gente fugiu do líder, tem a votação da casa... Votação da casa votou em uma das duplas aqui, o que a gente tem é unir os quatro votos, que são dois, no caso, e votar em uma dupla", sugeriu Tina.
"É isso que a gente está falando, pelo menos quatro votos em uma mesma dupla. Nós dois votarmos na mesma dupla, depois mais dois votarem na mesma dupla, é uma coisa que já dá um respiro pra gente", concordou Cristian.

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