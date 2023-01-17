Primeira semana do 'BBB 23' terá eliminação em duas etapas e quarto secreto

A primeira semana do reality show será intensa Crédito: Reprodução/TV Globo

O "Big Brother Brasil 23" estreou nesta segunda-feira, 16, e já está repercutindo, especialmente com a dinâmica da primeira semana. Reveladas por Tadeu Schmidt, as novidades empolgaram o público e preocuparam os participantes.

Diferentemente das edições passadas, todos os brothers começaram o reality show em duplas, formadas em votação pelo público. Além de participar em conjunto da primeira prova de imunidade e ficar com as mãos amarradas durante os primeiros dias, o par seguirá até a primeira eliminação.

"Vocês vão jogar em dupla nesta primeira semana inteira. Tudo vai ser feito em dupla! O líder vai ser uma dupla, o anjo vai ser uma dupla, para formar o paredão cada dupla vai votar em outra dupla e quem é eliminado é a dupla", anunciou Tadeu aos participantes.