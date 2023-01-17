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Reality Show

Primeira semana do 'BBB 23' terá eliminação em duas etapas e quarto secreto

Participantes jogam em dupla durante toda a dinâmica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 13:53

Cristian, Marvila, Tina e Guimê
A primeira semana do reality show será intensa Crédito: Reprodução/TV Globo
O "Big Brother Brasil 23" estreou nesta segunda-feira, 16, e já está repercutindo, especialmente com a dinâmica da primeira semana. Reveladas por Tadeu Schmidt, as novidades empolgaram o público e preocuparam os participantes.
Diferentemente das edições passadas, todos os brothers começaram o reality show em duplas, formadas em votação pelo público. Além de participar em conjunto da primeira prova de imunidade e ficar com as mãos amarradas durante os primeiros dias, o par seguirá até a primeira eliminação.
"Vocês vão jogar em dupla nesta primeira semana inteira. Tudo vai ser feito em dupla! O líder vai ser uma dupla, o anjo vai ser uma dupla, para formar o paredão cada dupla vai votar em outra dupla e quem é eliminado é a dupla", anunciou Tadeu aos participantes.
Ao público, o apresentador acrescentou uma novidade, que deve surpreender os jogadores: o paredão em duas etapas. "Na primeira etapa, na nossa tradicional terça-feira, vocês vão tirar uma dupla da casa, mas essa dupla não vai embora imediatamente. A dupla vai para o quarto secreto, onde começa a segunda etapa. A gente vai abrir uma nova votação e aí sim vocês vão eliminar, definitivamente, uma pessoa; a outra pessoa da dupla volta para o BBB 23", detalhou.

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