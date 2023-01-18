Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Após criticar BBB, Ícaro Silva diz que já tem favorita nesta edição

Nas redes sociais, o ator postou fotos de Aline Wirley, ex-Rouge, e declarou torcida para a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 09:31

Ícaro Silva postou fotos de Aline Wirley, ex-Rouge, e declarou torcida para a cantora
Ícaro Silva postou fotos de Aline Wirley, ex-Rouge, e declarou torcida para a cantora Crédito: Instagram/@icaro
O ator global Ícaro Silva declarou que pretende assistir à edição deste ano do Big Brother Brasil e que já tem a sua candidata a levar o prêmio do reality: Aline Wirley, ex-Rouge. Na edição passada, o artista fez duras críticas ao programa e se envolveu em uma troca de farpas com Tiago Leifert, ex-apresentador da atração da emissora carioca.
Nas redes sociais, o ator postou fotos da cantora e declarou torcida para Aline. “Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã”, escreveu. “Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do País inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é.”
Ícaro disse que, se for preciso, faz mutirão a favor da cantora. “Te amo, honro e respeito suas escolhas e se precisar, até mutirão eu vou puxar (inclusive tenho que entender o que é isso exatamente)”, completou o artista.

CONFUSÃO COM TIAGO LEIFERT

Na edição passada, Ícaro negou uma possível participação na casa mais vigiada e criticou o programa, chamando a atração de “medíocre”. Tiago Leifert, que comandava o BBB, rebateu o ator e afirmou que o reality pagava o salário dele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados