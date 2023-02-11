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BBB 23: Amanda vence a Prova do Anjo e ganha um carro

Cara de Sapato, que fez dupla com a sister, vai ganhar uma imunidade surpresa. Marvvila e Cezar estão no Castigo do Monstro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 16:36

BBB 23: Amanda vence a Prova do Anjo e ganha um carro
BBB 23: Amanda vence a Prova do Anjo e ganha um carro Crédito: Reprodução/TV Globo
Amanda é o anjo da semana no BBB 23. A sister fez dupla com Cara de Sapato na primeira parte da dinâmica e juntos disputaram a decisão numa prova de sorte com cards. A médica levou a melhor e garantiu a vantagem de imunizar alguém nesta semana, o tradicional almoço com uma mensagem da família e um carro zero quilômetro.
Mas o lutador não sai de mãos vazias. Na formação do Paredão do domingo (12), Cara de Sapato ganhará uma imunidade surpresa. Após a vitória, Amanda escolheu Marvvila e Cezar para o Castigo do Monstro.
Decepcionada, a cantora desabafou entre lágrimas: "É o que eu ganho nesse programa. Não sei ganhar prova e ganho o Monstro", disse Marvvila para Sarah Aline, Gabriel Santana e Fred Nicácio no Quarto Fundo do Mar.
Ao ser consolada pelos brothers, ela explicou: "O que me dói não é ganhar o Monstro em si, é sempre ser a pior".

A PROVA

Antes da prova, o Líder Gustavo fez um sorteio de vetos. Fred vetou Cristian e Cezar vetou Ricardo da Prova do Anjo. Na sequência, os brothers foram para o campo de provas.
Por lá, eles formaram duplas cujo objetivo era coletar o maior número de objetos possíveis e colocar na caçamba de uma pickup. Enquanto um brother ficava pendurado como uma garra humana, o outro utilizava o controle para movimentar o colega no espaço da prova.
As duplas formadas por Amanda e Cara de Sapato, Domitila e Key, Aline e Fred, além de Gabriel e Fred Nicácio, coletaram sete objetos. Com o empate, a prova foi decidida pelo critério de valor dos objetos coletados. Com isso, a médica e o lutador se classificaram para a segunda etapa.
Nela, a dupla retirava cards de urnas espalhadas pelo jardim da casa. Quem tirasse duas logos da Chevrolet faturava a prova. E Amanda saiu vencedora.
"Conseguimos, Amandinha. Eu e você. Já tô muito feliz. A gente pode muito, confia", disse o lutador para a sister, deixando os shippers animados.

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