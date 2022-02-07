"BBB 22": internet aposta que Thay Gonçalves estará na Casa de Vidro

Internet especula que a bailarina de Guarapari Thay Gonçalves pode ser uma das selecionadas para a Casa de Vidro do "BBB 22" Crédito: Reprodução/ Instagram @thainaragn

Que Boninho adora "encher" a casa do "Big Brother Brasil" de capixabas, a gente já está cansado de saber. A novidade é: uma terceira participante do Espírito Santo - se juntando a Lucas e Paulo André - pode estar pintando no "BBB 22", mais precisamente na Casa de Vidro, que será instalada no programa a partir de sexta-feira (11).

Ninguém confirma, muito menos a emissora, mas, como diz o ditado popular, o "o povo aumenta, mas não inventa". A voz do povo, neste caso, é a internet. Desde o último final de semana, pipocam posts nas redes sociais dizendo que a bailarina Thaynara Gonçalves, também chamada de Thay, de Guarapari, já estaria de malas prontas para entrar no reality show. Dá uma espiada!

Tão falando que uma ex-bailarina do Faustão que mora aqui em Guarapari estará na casa de vidro.



Finalmente alguém do ES que fará alguma coisa. Nem que seja por conta da bunda bonita. — Rogério Lima | Desenvolvedor (@oRogerioLima) February 6, 2022

Caraca, será que é a Thaynara daqui de Guarapari que vai tá na casa de vidro do bbb ? — amandinha (@AlochioAmanda) February 5, 2022

Internautas especulam que a capixaba Thay Gonçalves entrará na Casa de Vidro do "BBB" Crédito: Reprodução/Instagram @thainaragn

"HZ", atacando de espião, deu uma vasculhada nas redes sociais e constatou que a beldade não faz nenhuma postagem há cerca de três semanas (bem suspeito!) e não tem stories ativos no Instagram. Além disso, colocou um emoji ao lado do perfil, que os fãs do "BBB" dizem servir para informar que a pessoa vai entrar no programa.

Conversamos com um amigo próximo da loira, que também diz ser seu assessor, e o rapaz, cheio de mistério, foi bem lacônico. "Então, há essa especulação sim. Eu, como assessor, não posso confirmar nada sobre onde ela está, infelizmente".

Se realmente tiver seu nome confirmado, essa não será a primeira vez que Thaynara Gonçalves, que tem formação em balé clássico, vai aparecer na telinha da "plim plim". Em 2018, começou a fazer participações no extinto "Domingão do Faustão", no "Ding Dong", quadro musical do programa dominical da Rede Globo. Em maio de 2021, entrou para o quadro de bailarinas do "Domingão".

Querida entre as celebridades, Thay, em entrevista ao portal A Gazeta , detalhou que já trabalhou com Dubdogz, Lexa, Dennis DJ, Péricles, Pocah e Kevinho. Com o MC, chegou a participar do clipe "Bruninha", lançado pelo cantor em parceria com Tierry.

"Também já fui bailarina do Wesley Safadão no cruzeiro que ele fez, e participei do DVD de 20 anos de Zezé Di Camargo e Luciano, o "Especial Amigos". Sempre gostei de dançar, de me apresentar. Sempre tive essa alma artística. Quando eu era criança, eu subia no sofá e falava: ‘Pai, me apresenta porque eu vou cantar’. E aí ele falava: ‘Com vocês, Thainarinha”, lembrou, na ocasião.

Cheia de projetos, Thaynara, durante a entrevista, deu um recadinho que hoje pode ser considerado "spoiler" (será?). "Ainda tenho que alcançar minha carreira internacional. Agora quero investir nisso. Me lançar nos cruzeiros, nos navios que fazem o Caribe... Isso se eu não entrar no ‘BBB’ antes (risos)", complementou. O sonho, a gente só vai descobrir se virou realidade na sexta-feira.

CASA DE VIDRO

Segundo a Globo, entrarão na Casa de Vidro do "BBB 22", na manhã de sexta-feira (11), um homem e uma mulher do time Pipoca, que já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo.

Eles estão vacinados contra Covid-19 e serão testados novamente antes de ingressarem na casa. A redoma será montada na sala de ginástica. Os dois participantes não vão conseguir ver nada da festa que ocorrerá no reality no mesmo dia. Uma votação no Gshow será aberta (também na sexta) para saber se o público aceita a entrada dos participantes do programa.