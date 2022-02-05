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Disputa

"BBB 22": Arthur, Douglas e Scooby estão no Monstro; Bárbara é o Anjo da semana

Sister ganha imunidade - em prova neste sábado (22) - e poderá também proteger outro brother do Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 13:08

Bárbara é o
Bárbara é o "superanjo" da semana do "BBB 22" Crédito: Globoplay/Reprodução
Bárbara é o Superanjo da semana no "Big Brother Brasil 22". Ela ganhou a prova neste sábado (22) e indicou ao Monstro Douglas Silva e Scooby. Arthur também enfrentará o castigo por ter sido o primeiro eliminado da dinâmica.
Como anunciado anteriormente, o Anjo desta semana terá imunidade dupla, sendo então autoimune e podendo imunizar outra pessoa.
A prova funcionou da seguinte forma. Cada participante tinha três privilégios denominados como Mimo, Poder e Dinheiro. Os brothers deveriam tirar os privilégios um dos outros.

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Arthur foi o primeiro a perder os três em jogadas de Brunna Gonçalves, Viny e Laís. Os últimos no jogo foram Bárbara e Viny, e ela tirou antes o último privilégio do brother.

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