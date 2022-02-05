"BBB 22": Arthur, Douglas e Scooby estão no Monstro; Bárbara é o Anjo da semana

Bárbara é o "superanjo" da semana do "BBB 22" Crédito: Globoplay/Reprodução

Bárbara é o Superanjo da semana no "Big Brother Brasil 22". Ela ganhou a prova neste sábado (22) e indicou ao Monstro Douglas Silva e Scooby. Arthur também enfrentará o castigo por ter sido o primeiro eliminado da dinâmica.

Como anunciado anteriormente, o Anjo desta semana terá imunidade dupla, sendo então autoimune e podendo imunizar outra pessoa.

A prova funcionou da seguinte forma. Cada participante tinha três privilégios denominados como Mimo, Poder e Dinheiro. Os brothers deveriam tirar os privilégios um dos outros.