Quarto Secreto

BBB 22: Arthur Aguiar corta a água da casa

No Quarto Secreto, ator já liberou cooler e ativou Manutenção Externa. . Vencedor do Paredão falso tem direito a aplicar algumas ações na casa
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 10:12

Arthur Aguiar no Quarto Secreto do BBB 22 Crédito: Reprodução/ Globoplay
Depois de liberar um cooler e ativar a Manutenção Externa no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar cortou a água dos participantes do reality. Vencedor do Paredão falso da edição com 82,8% dos votos, ele está no Quarto Secreto e tem direito a aplicar algumas ações na casa.
Essas ações são destravadas por cards, que também ativam o áudio da televisão onde o brother assiste aos colegas. Arthur usou o card de cortar a água para ouvir a conversa entre Pedro Scooby, Douglas e Paulo André no Quarto do Líder.
Lá, os três amigos discutiam o discurso de Tadeu Schmidt antes da eliminação de Arthur e especulavam o motivo da saída do ator.
Arthur não queria que os brothers percebessem que a água havia acabado, para que eles não desconfiassem que o Paredão foi falso. Mas Douglas notou o corte quando foi escovar os dentes. Scooby tentou tomar banho antes de dormir, não conseguiu e por isso pulou na piscina.
Há ainda dois poderes que podem ser usados por Arthur, o de colocar todos na Xepa e o de despertar os brothers. Ele ainda não decidiu quando irá usá-los.
Se Arthur usar todos os cards, ele poderá assistir a um flashback do momento da sua falsa eliminação. Segundo Boninho, diretor do programa, ele passará 36 horas no Quarto Secreto.

