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BBB 22

Bárbara chama VT de absurdo durante ao vivo com Bruno de Luca e Ana Clara

Ela reclamou do momento escolhido pela produção do programa 'A Eliminação'. "Mas pra mim é um absurdo", disse a ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 12:57

Bárbara posa com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no programa
Bárbara posa com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no programa "A Eliminação" Crédito: Instagram/Reprodução @multishow
Bárbara Heck, 29, quarta eliminada do BBB 22 (Globo), protagonizou vários momentos tensos durante sua participação no "A Eliminação", programa do Multishow comandado por Ana Clara Lima, 24, e Bruno de Luca, 39. O principal deles foi quando ela assistiu a uma chamada que mostrava um copilado de momentos com sono na casa.
Ao fim da exibição Bárbara afirmou que o "VT era um absurdo" e deixou os apresentadores desconfortáveis. "Mas pra mim é um absurdo", disse a ex-BBB, que não conseguiu levar com bom humor e quis se defender da edição feita pela produção.
Bruno de Luca chegou até brincar sobre a situação. "Você reclama de todos, a gente faz VT pra zoar. Se fosse pra elogiar ia ficar muito chato", disse. No entanto, Bárbara permaneceu resistente e disse que muitos momentos legais dela na casa não iam pra edição.
Eliminada com 86,02% dos votos na última terça-feira (15) no paredão com Arthur Aguiar e Natália. Mesmo com apenas um voto em quatro semanas de reality, modelo caiu no paredão com o contragolpe de Arthur, indicado pela segunda semana consecutiva pela líder Jade Picon.
Sobre sua relação com Jade, Bárbara falou abertamente que não se arrependia em ter se doado, mesmo que talvez não tenha sido recíproco. Ela também deu a entender que a aliança com Jade acabou atrapalhando seu jogo e a colocou na mira de Arthur.
Por isso mesmo em algumas dinâmicas propostas pelo programa do Multishow, Bárbara "cancelou" a amiga Jade e também a escolheu com quem quer que seja eliminada. Em seu discurso zoeira de eliminação, ela insinuou que Jade é falsa.
"Como todos sabem esse é um jogo de relações e estratégia (...) Porém, alguns relacionamentos não são genuínos, algumas alianças se formam de uma forma não tão verdadeira. E se tem uma coisa que o Brasil não permite é falsidade. O Brasil não perdoa um sinal bem dado que não foi acolhido", disse Bárbara em referência ao discurso de Jade para votar no Arthur.

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