Bárbara chama VT de absurdo durante ao vivo com Bruno de Luca e Ana Clara

Bárbara posa com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no programa "A Eliminação" Crédito: Instagram/Reprodução @multishow

Bárbara Heck, 29, quarta eliminada do BBB 22 (Globo), protagonizou vários momentos tensos durante sua participação no "A Eliminação", programa do Multishow comandado por Ana Clara Lima, 24, e Bruno de Luca, 39. O principal deles foi quando ela assistiu a uma chamada que mostrava um copilado de momentos com sono na casa.

Ao fim da exibição Bárbara afirmou que o "VT era um absurdo" e deixou os apresentadores desconfortáveis. "Mas pra mim é um absurdo", disse a ex-BBB, que não conseguiu levar com bom humor e quis se defender da edição feita pela produção.

Bruno de Luca chegou até brincar sobre a situação. "Você reclama de todos, a gente faz VT pra zoar. Se fosse pra elogiar ia ficar muito chato", disse. No entanto, Bárbara permaneceu resistente e disse que muitos momentos legais dela na casa não iam pra edição.

Eliminada com 86,02% dos votos na última terça-feira (15) no paredão com Arthur Aguiar e Natália. Mesmo com apenas um voto em quatro semanas de reality, modelo caiu no paredão com o contragolpe de Arthur, indicado pela segunda semana consecutiva pela líder Jade Picon.

Sobre sua relação com Jade, Bárbara falou abertamente que não se arrependia em ter se doado, mesmo que talvez não tenha sido recíproco. Ela também deu a entender que a aliança com Jade acabou atrapalhando seu jogo e a colocou na mira de Arthur.

Por isso mesmo em algumas dinâmicas propostas pelo programa do Multishow, Bárbara "cancelou" a amiga Jade e também a escolheu com quem quer que seja eliminada. Em seu discurso zoeira de eliminação, ela insinuou que Jade é falsa.