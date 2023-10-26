  • Azealia Banks chama Anitta de 'aspirante de terceiro mundo' e diz que carreira é um fracasso
Famosos

Azealia Banks chama Anitta de 'aspirante de terceiro mundo' e diz que carreira é um fracasso

‘Você é feia. Seu nariz é coisa de maluco. Você tem essa vibe de terceiro mundo’, disse a rapper americana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 13:39

Azealia Banks chama Anitta de 'aspirante de terceiro mundo'
Azealia Banks chama Anitta de 'aspirante de terceiro mundo' Crédito: Reuters/Sergio Lima/Folhapress
Azealia Banks chamou Anitta de "aspirante de terceiro mundo" e disse que a carreira da cantora brasileira é um fracasso.
"Ok, Brasil, que carreira está 'flopando' nos Estados Unidos que eles estão pagando robôs para vir até a minha página falar m... de alguma aspirante de terceiro mundo?"
A rapper, além de fazer uma série de críticas a Anitta, sugeriu que a brasileira deixasse os Estados Unidos. "O pessoal de Miami fala como ninguém liga para você, vá para casa", disse.
Azealia criticou a aparência de Anitta e sugeriu que ela refaça a cirurgia plástica do nariz. "Você é feia. Seu nariz é coisa de maluco. Você tem essa vibe de terceiro mundo, narina dos Jackson Five em 1975. Você deveria ir a Beverly Hills e refazer isso."
No X, antigo Twitter, as críticas repercutiram entre os apoiadores e críticos da cantora brasileira. "Deve ser difícil para a Azealia Banks ver uma brasileira entrar no país dela e faturar centenas de vezes mais do que ela já faturou na vida. Azealia tem uma 'fortuna' de 3 milhões de dólares, enquanto Anitta mais de 100 milhões de dólares. Queria estar flopada assim né Azealia?", escreveu um usuário.
"A Azealia Banks chamou a carreira da Anitta de flopada, xingou ela de J.Lo do terceiro mundo e comparou o nariz dela ao nariz da Latoya Jackson. Vou promovê-la a adminIstradora do TDA (Todo dia Anittes passando vergonha) imediatamente", disse outro. Até o momento Anitta não comentou nada sobre o assunto.

Veja Também

Maquiadora Juliana Rocha sofreu parada cardíaca após complicações respiratórias

Zé Vaqueiro se pronuncia e explica viagem em meio a internação de bebê

Ticiane Pinheiro conta o 'segredo' das 'pernas bonitas' do César Tralli

