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Maquiadora Juliana Rocha sofreu parada cardíaca após complicações respiratórias

Segundo um texto publicado nas redes sociais, na noite de quarta-feira, 25, Juliana não estava bem desde agosto, devido a uma profunda anemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 11:02

A maquiadora e influencer Juliana Rocha morreu aos 25 anos
A maquiadora e influencer Juliana Rocha morreu aos 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@jurochx
Na última segunda-feira, dia 23, foi anunciada a morte da maquiadora Juliana Rocha, no perfil da influenciadora. A notícia, que surpreendeu os fãs, não dava detalhes do que havia acontecido. Agora, em novo story no Instagram, a causa da morte de Juliana foi revelada.
Segundo o texto publicado na noite de quarta-feira, 25, Juliana não estava bem desde agosto, devido a uma profunda anemia. Logo na época, ela foi internada. "No hospital, estavam sendo tomados todos os cuidados cabíveis e possíveis para ela melhorar. Logo descobrimos que ela estava com água no pulmão e pneumonia e estava bem grave o caso dela", diz a nota. "Depois, foram aparecendo pontinhos no pulmão, que seria uma suposta tuberculose".
"Na madrugada de domingo para segunda, Juliana teve uma parada cardíaca e não resistiu, infelizmente. A causa da morte foi insuficiência respiratória, água no pulmão e tuberculose".
"Está aí o real motivo do falecimento", finalizou a nota. "Não precisa de mais especulações".
A reportagem tentou contato com Marllon, citado no anúncio da morte, e com a equipe de Juliana para mais informações, mas não obteve retorno.

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