Ticiane Pinheiro conta o 'segredo' das 'pernas bonitas' do César Tralli

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu Crédito: Instagram/@ticipinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou para os seus seguidores na terça-feira, 24, qual é o "segredo das pernas bonitas" do jornalista César Tralli, depois de Alcione comentar que as achava "bonitas".

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ticiane mostrou um vídeo do marido andando de bicicleta com a filha Manuella, de 4 anos, na garupa. "Alcione, Marrom agora sim. Olha o segredo das pernas bonitas do César, carregando um pacotinho de 25 quilos. Olha lá. É isso!", disse.

Há duas semanas, Alcione elogiou as pernas do jornalista durante a sua participação no programa Som Brasil. "Uma coisa que sempre me atraiu nos homens são as pernas. Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo as do César Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito!", disse.