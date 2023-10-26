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Ticiane Pinheiro conta o 'segredo' das 'pernas bonitas' do César Tralli

Depois de Alcione comentar que gosta das ‘pernas meio tortas’ do jornalista, apresentadora mostrou vídeo do marido andando de bicicleta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 10:13

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu
Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu Crédito: Instagram/@ticipinheiro
A apresentadora Ticiane Pinheiro contou para os seus seguidores na terça-feira, 24, qual é o "segredo das pernas bonitas" do jornalista César Tralli, depois de Alcione comentar que as achava "bonitas".
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ticiane mostrou um vídeo do marido andando de bicicleta com a filha Manuella, de 4 anos, na garupa. "Alcione, Marrom agora sim. Olha o segredo das pernas bonitas do César, carregando um pacotinho de 25 quilos. Olha lá. É isso!", disse.
Há duas semanas, Alcione elogiou as pernas do jornalista durante a sua participação no programa Som Brasil. "Uma coisa que sempre me atraiu nos homens são as pernas. Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo as do César Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito!", disse.
Nas redes sociais, o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, agradeceu o elogio da cantora. "Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito", escreveu.

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