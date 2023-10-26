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Eduardo Costa pode receber R$ 1 milhão da Lei Rouanet, após chamar de 'mamata'

Sertanejo apresentou projeto de gravação de um DVD para homenagear várias regiões de Minas Gerais; captação pode ser feita até dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 07:58

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @azulinhaoficial
O sertanejo Eduardo Costa foi autorizado a captar quase R$ 1 milhão, por meio da Lei Rouanet, para a gravação de um DVD. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo Estadão, pelo Portal da Transparência. O músico já declarou que a lei servia para artistas e jornalistas "safados", que queriam "mamar nas tetas" do governo federal.
"Quem quiser ganhar dinheiro agora, vai caçar um serviço. vai capinar um lote, vai bater uma laje, vai caçar o que fazer. Acabou a mamata, a safadeza. Dinheiro de Lei Rouanet nunca mais. Esses artistas, atores, bando de jornalista safado que fica querendo mamar nas tetas do governo, acabou a mamata, a safadeza", disse ele durante campanha para o então candidato Jair Bolsonaro, segundo informações do O Globo.
Intitulado Eduardo Costa - O instrumentista e as modas de violas de Minas, o projeto foi proposto pela empresa Churrasco, Cerveja e Viola - C.C.V. Eventos LTDA, cujo dono é sócio do músico, e tem como objetivo gravar um DVD com canções caipiras "em homenagem à música de raiz sertaneja tradicional em várias regiões de Minas Gerais".
Entre as justificativas apresentadas, o projeto destaca que "o caipira é muitas vezes zombado e invisibilizado pelas pessoas da cidade. Por meio da música sertaneja, ele passa a ter a palavra pública, consegue mostrar e afirmar sua identidade, inclusive nos meios de comunicação". Com isso, a obra pretende "proporcionar ao público em geral o acesso gratuito a um produto que levará informações valiosas sobre um segmento musical tradicional que tem milhares de apreciadores, mas, em muitas das vezes, fica restrito a rodas de violas em localidades rurais e distantes".
Para a gravação do DVD, o valor de arrecadação proposto foi de R$ 996.529,64. O pedido foi acatado pelo Ministério da Cultura e Eduardo Costa tem até dezembro para captar o dinheiro, por meio da Lei Rouanet.
Eduardo Costa se arrependeu de apoio a Jair Bolsonaro: 'Fui babaca'
Em março deste ano, Eduardo Costa falou em entrevista para o jornalista André Piunti, no Youtube, que tinha se arrependido de ter declarado o seu apoio ao então presidente Jair Bolsonaro.
O sertanejo disse que foi "um pouco babaca" e que as pessoas tiveram antipatia por ele. "Se eu pudesse voltar, jamais falaria disso. Que babaquice me envolver nisso. Não me arrependo de nada, mas da política eu me arrependo. Eu faltei com respeito com as pessoas, querer que as pessoas tenham a mesma visão de um político e um partido",disse.
Um dos motivos do arrependimento foi o fato de Eduardo Costa não ter visto as mudanças que acreditava que aconteceriam sob a gestão de Bolsonaro. "Eu queria uma mudança, que para os outros não era. Depois você descobre que é tudo a mesma coisa."
A reportagem entrou em contato com o músico para comentar o assunto. Até o momento, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.

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