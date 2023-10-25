Ana Castela e Gustavo Mioto revelam que reataram namoro há duas semanas; entenda

Gustavo Mioto, de 26 anos, e Ana Castela, 19, voltaram a namorar. Em publicação feita pela cantora nesta quarta-feira, 25, ela contou que o relacionamento foi reatado há algum tempo. "O marketing voltou", brincou a artista em seus stories. "Faz duas semanas".
Os dois apareceram aos beijos na imagem, mostrando que Mioto visitou a cantora nos Estados Unidos, por onde ela está viajando. Para muitos fãs, a notícia foi motivo de comemoração. "Estou surtando de felicidade", comentou uma internauta.
Ana e Gustavo haviam anunciado o término no fim de setembro. "Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos", escreveu o cantor em seu Instagram. "Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes".
A primeira vez que os cantores falaram publicamente de seu namoro foi em junho, no Dia dos Namorados.