Ana Castela e Gustavo Mioto revelam que reataram namoro há duas semanas; entenda

Gustavo Mioto e Ana Castela Crédito: Instagram@gustavomioto

Gustavo Mioto, de 26 anos, e Ana Castela, 19, voltaram a namorar. Em publicação feita pela cantora nesta quarta-feira, 25, ela contou que o relacionamento foi reatado há algum tempo. "O marketing voltou", brincou a artista em seus stories. "Faz duas semanas".

Os dois apareceram aos beijos na imagem, mostrando que Mioto visitou a cantora nos Estados Unidos, por onde ela está viajando. Para muitos fãs, a notícia foi motivo de comemoração. "Estou surtando de felicidade", comentou uma internauta.

Ana Castela e Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Instagram/@anacastelacantora

Ana e Gustavo haviam anunciado o término no fim de setembro. "Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos", escreveu o cantor em seu Instagram. "Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes".