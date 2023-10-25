Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Zé Vaqueiro viaja e faz festa com família e fãs questionam estado de saúde de bebê
Famosos

Zé Vaqueiro viaja e faz festa com família e fãs questionam estado de saúde de bebê

Cantor viajou com Ingra Soares e filhos para comemorar aniversário da mulher em Fernando de Noronha; assessoria do artista ainda não se pronunciou sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 15:31

Zé Vaqueiro: filho nasceu com uma má formação congênita.
Zé Vaqueiro: filho nasceu com uma má formação congênita. Crédito: Instagram/zevaqueiro
O cantor Zé Vaqueiro recebeu questionamentos nas redes sociais após realizar uma viagem com a família a Fernando de Noronha. Arthur, o caçula do artista, nasceu no dia 26 de julho e teve de ser internado com uma malformação congênita. A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé no dia 15 de setembro.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor pedindo um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação des matéria. O espaço segue aberto.
Zé e Ingra Soares fizeram uma festa na segunda-feira, 23, para comemorar o aniversário de 33 anos da mulher do artista. Ingra limitou os comentários no Instagram após a onda de mensagens negativas.
Outros fãs defenderam o casal na rede social. "Não sabem 1% do que eles vivem, só sabe o que é postado. O que eles vivem fora da internet, só eles sabem", escreveu uma internauta em uma foto publicada por Zé.
O artista fez uma publicação em setembro falando sobre o significado do nome que escolheu para o filho. "Arthur significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria", escreveu na ocasião.

Veja Também

Entenda a 'briga' entre Graciele Lacerda e a nora de Zezé Di Camargo

Paulo André revela que filho passará por cirurgia e desabafa sobre críticas: "Não estou bem"

Mapa com Espírito Santo no Nordeste viraliza no X

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados