Mel Maia tem sarda ou é fake? Fãs se surpreendem com selfies e questionam

A atriz Mel Maia publicou um carrossel em seu Instagram que chamou a atenção de seus seguidores. Em várias fotos publicadas na última terça-feira, 24, ela exibiu sardinhas no rosto - e gerou discussão entre os internautas.
"Gente, ela tem sardas ou é fake?", comentou uma seguidora. "Amo a Mel, mas ela tá exagerando demais nessas sardas", escreveu outra.
O questionamento foi respondido por outros fãs na mesma publicação. Segundo eles, Mel de fato tem sardinhas, mas realça mais algumas vezes. "Quando pega sol aparenta mais", escreveu uma fã.
Em alguns conteúdos publicados pela atriz, é possível observar sardas quando ela se aproxima da câmera. Apesar disso, alguns seguidores sugerem que Mel possa ter feito henna para valorizá-las. Ela não respondeu às especulações.