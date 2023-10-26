Mel Maia tem sarda ou é fake? Fãs se surpreendem com selfies e questionam

Mel Maia Crédito: Reprodução/Instagram/@melissamelmaia

A atriz Mel Maia publicou um carrossel em seu Instagram que chamou a atenção de seus seguidores. Em várias fotos publicadas na última terça-feira, 24, ela exibiu sardinhas no rosto - e gerou discussão entre os internautas.

"Gente, ela tem sardas ou é fake?", comentou uma seguidora. "Amo a Mel, mas ela tá exagerando demais nessas sardas", escreveu outra.

O questionamento foi respondido por outros fãs na mesma publicação. Segundo eles, Mel de fato tem sardinhas, mas realça mais algumas vezes. "Quando pega sol aparenta mais", escreveu uma fã.