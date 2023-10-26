Zé Vaqueiro se pronuncia e explica viagem em meio a internação de bebê

Zé Vaqueiro respondeu questionamentos que recebeu após ter feito viagem a Fernando de Noronha durante internação do filho caçula Crédito: Reprodução/Instagram/@zevaqueiro

Nesta quarta-feira, 25, o cantor Zé Vaqueiro se pronunciou após receber uma série de questionamentos sobre uma viagem que fez a Fernando de Noronha enquanto o caçula, Arthur, está internado. Ele e Ingra Soares haviam feito uma viagem de três dias com os outros dois filhos para comemorar o aniversário da mulher.

O artista explicou que a escolha se deu em prol da saúde mental do casal e também dos filhos. "A gente foi para Fernando de Noronha para não 'endoidar'. A gente foi para Fernando de Noronha para que os nossos filhos tivessem algum momento que não fosse igual ao que a gente está tendo nos últimos dias", disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

Zé pontuou que ele e Ingra avaliaram que ter um momento como esse com os filhos seria saudável. "A gente quer receber o Arthur em casa na nossa melhor fase, da melhor maneira possível. E a gente precisa estar bem, com a saúde mental bem", afirmou.

O cantor relatou que o casal não costuma postar momentos de angústia nas redes sociais, o que atraiu uma série de "críticas e julgamentos". "Talvez o nosso erro foi ter postado que estávamos lá. [...] Muita gente que não entende, não participa da nossa vida, não sabe nem quem a gente é pessoalmente pode ter esse ponto de vista", comentou.

Ele confirmou que o filho está na UTI, mas acompanhado da equipe médica e de outras crianças. Segundo o artista, o casal possui um horário fixo para visitá-lo, já que um fluxo constante no local é proibido por conta da baixa imunidade dos bebês.

Ao final, Zé pediu desculpas pela viagem. "Isso só dá a entender que a gente não pode ter uma vida normal, [nós] temos que ser robôs, viver uma mentira. [...] Para quem entende e para quem não entende, peço desculpas", disse.

Nos stories, o cantor também compartilhou uma nota sobre o caso. Ele atualizou o estado de saúde de Arthur e disse que o bebê está "mais forte a cada dia". "Estamos há mais de seis meses, desde o resultado definitivo da condição congênita do Arthur, dedicados a seu tratamento. O resultado disso é o que os médicos têm chamado de 'milagre'", escreveu.

Zé disse que as críticas vêm de pessoas que não sabem a realidade da família e nem que a viagem foi um pedido dos outros dois filhos. "Arthurzinho seguiu seu tratamento com todo o suporte da equipe hospitalar. Agora, voltamos para casa após proporcionar aos nossos dois filhos a alegria de continuar o aniversário da mamãe mais forte do universo", prosseguiu.