Axl Rose se irrita durante show e deixa palco após chute na bateria e microfone arremessado

Incidente ocorreu no sábado (18), perto da nova passagem da banda pelo Brasil, onde o grupo inicia nesta segunda-feira (21)

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:28

Axl Rose do Guns N' Roses Crédito: Reuters/Folhapress

Axl Rose, 63, protagonizou um momento de fúria durante o show mais recente do Guns N Roses, em Buenos Aires, na Argentina. No meio da apresentação no Estádio Tomás Adolfo Ducó, o vocalista arremessou o microfone no chão, deu um chute na bateria e deixou o palco visivelmente irritado, sob o olhar surpreso do público.

O incidente ocorreu no sábado (18), perto da nova passagem da banda pelo Brasil, onde o grupo inicia nesta segunda-feira (21) a série de shows da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. As apresentações acontecem em São José (SC), São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília até o início de novembro.

Em vídeos gravados por fãs, é possível ver o cantor interrompendo a música, chutando parte do equipamento e saindo do palco. Pouco depois, Axl retorna e tenta contornar o clima. "Então, vou apenas tentar resolver isso", disse ao microfone, sem explicar o motivo do descontrole.

O jornal britânico Metro UK especulou que a irritação do músico poderia estar relacionada a falhas técnicas no som ou desentendimentos com outros integrantes da banda. A produção do Guns N Roses ainda não se manifestou sobre o episódio.

Apesar do contratempo, a expectativa para os shows no Brasil segue alta. A turnê celebra quase quatro décadas de estrada da banda formada em 1985, com sucessos como Sweet Child O Mine, Paradise City e November Rain. O último álbum de estúdio, Chinese Democracy, foi lançado em 2008.

Axl, conhecido pelo temperamento explosivo, já protagonizou momentos semelhantes ao longo da carreira. Em 1991, abandonou um show em St. Louis após uma briga com fãs, e em 2016 jogou um microfone na plateia, atingindo um espectador.

