Atriz mirim de novela do SBT é internada em UTI após sofrer paradas cardíacas

Atriz mirim Milena Brandão Crédito: Instagram/Milena Brandão

A atriz mirim Milena Brandão, 11, foi internada em uma UTI da cidade de São Paulo após sofrer sete paradas cardíacas. Ela pertence ao grupo de figurantes da novela do SBT "A Infância de Romeu e Julieta", e fez parte da série "Sintonia", lançada pela Netflix.

Após ser levada ao hospital por se queixar de dores de cabeça constantes, foi identificada uma massa de cinco centímetros no cérebro da artista. Os médicos ainda não sabem se é o caso de um cisto ou de um tumor. As informações são da mãe e representante de Milena, Thays Brandão.

A atriz segue intubada e internada na UTI e, segundo Thays, teria sofrido uma série de paradas cardíacas quando a equipe médica tentou transferi-la para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Maiores informações sobre os tratamentos concedidos à Milena não foram divulgadas.