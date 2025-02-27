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SBT dispensa Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano de Bake Off Brasil

Durou apenas uma edição a participação do trio no reality de confeitaria do SBT
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:35

Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano
Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano Crédito: Rogerio Pallatta/SBT
Durou apenas uma edição a participação de Fabiana Karla no Bake Off Brasil: Mão na Massa, reality de confeitaria do SBT, como apresentadora.
A emissora dispensou a atriz e os dois chefs, Carole Crema e André Mifano do programa, que chega à 11ª temporada. A nova edição do programa vai ter o retorno de Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino.
Por meio de nota, o SBT e a Warner Bros. Discovery agradeceram ao trio pela dedicação e talento e desejaram "a cada um deles muito sucesso em seus próximos projetos".
Nadja e Beca participaram do programa até o início de 2024, quando saíram da atração.

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