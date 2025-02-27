SBT dispensa Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano de Bake Off Brasil

Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano Crédito: Rogerio Pallatta/SBT

Durou apenas uma edição a participação de Fabiana Karla no Bake Off Brasil: Mão na Massa, reality de confeitaria do SBT, como apresentadora.

A emissora dispensou a atriz e os dois chefs, Carole Crema e André Mifano do programa, que chega à 11ª temporada. A nova edição do programa vai ter o retorno de Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

Por meio de nota, o SBT e a Warner Bros. Discovery agradeceram ao trio pela dedicação e talento e desejaram "a cada um deles muito sucesso em seus próximos projetos".