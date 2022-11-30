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Já virou meme

Ator pornô é identificado como integrante de quadrilha de ‘Boa noite, Cinderela’ no Rio

Gabriel de Souza Assis disse que é conhecido por causa de uma cena de filme pornô que acabou virando meme por causa de uma referência ao "PIX", e que tem um perfil na plataforma OnlyFans
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:16

Gabriel de Souza Assis, o Arthur Reizinho
Gabriel de Souza Assis disse que ganhava “até em dólar” com os conteúdos para a internet Crédito: Reprodução @arthurreizinho5208
O ator pornô Gabriel de Souza Assis, de 29 anos, conhecido como Arthur Reizinho, foi alvo de operação que investiga uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe “Boa noite, Cinderela”, no Rio de Janeiro. Ele foi preso com Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Kaio Pantera; Marlon Bouchud Falco e Maurício Vinícius Antunes da Conceição. Fabio de Brito da Silva é considerado foragido.
Os presos negaram as acusações. De acordo com informações da polícia, após conhecerem um empresário em um aplicativo de encontros, os criminosos entraram em seu apartamento, deram tapas e socos na vítima e levaram equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro. No imóvel, a vítima ainda foi obrigada a ingerir um líquido. Horas depois, sofreu convulsões e ficou dois dias em coma no Hospital Municipal Miguel Couto.
Gabriel de Souza Assis negou a participação no crime. Em seu depoimento, disse que tem uma carreira estabelecida na produção de conteúdo adulto. E também que é conhecido por causa de uma cena de filme pornô que acabou virando meme por causa de uma referência ao "PIX", que tem um perfil na plataforma OnlyFans e que ganhava “até em dólar”, sem precisar aplicar golpes.
Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram um homem, que seria vítima, sendo levado por Gabriel e Fábio de Brito da Silva para o apartamento onde estava hospedado, no Leblon. Lá, o homem foi drogado e roubado.

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