Ator pornô é identificado como integrante de quadrilha de ‘Boa noite, Cinderela’ no Rio

Gabriel de Souza Assis disse que ganhava “até em dólar” com os conteúdos para a internet Crédito: Reprodução @arthurreizinho5208

O ator pornô Gabriel de Souza Assis, de 29 anos, conhecido como Arthur Reizinho, foi alvo de operação que investiga uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe “Boa noite, Cinderela”, no Rio de Janeiro. Ele foi preso com Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Kaio Pantera; Marlon Bouchud Falco e Maurício Vinícius Antunes da Conceição. Fabio de Brito da Silva é considerado foragido.

Os presos negaram as acusações. De acordo com informações da polícia, após conhecerem um empresário em um aplicativo de encontros, os criminosos entraram em seu apartamento, deram tapas e socos na vítima e levaram equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro. No imóvel, a vítima ainda foi obrigada a ingerir um líquido. Horas depois, sofreu convulsões e ficou dois dias em coma no Hospital Municipal Miguel Couto.

Gabriel de Souza Assis negou a participação no crime. Em seu depoimento, disse que tem uma carreira estabelecida na produção de conteúdo adulto. E também que é conhecido por causa de uma cena de filme pornô que acabou virando meme por causa de uma referência ao "PIX", que tem um perfil na plataforma OnlyFans e que ganhava “até em dólar”, sem precisar aplicar golpes.